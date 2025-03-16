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Kavga Sosyal Medyaya da Sıçradı: Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin’in İmar Yolsuzluğu Kavgası

Kavga Sosyal Medyaya da Sıçradı: Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin’in İmar Yolsuzluğu Kavgası

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 14:37

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli internet sitesinde yayınlanan videosunda gazeteci Levent Gültekin için inanılmaz iddialarda bulundu. Kütahyalı’nın iddiasına göre, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yapılan Newada Residence isimli projenin müteahhiti Levent Gültekin. Gültekin, hem İBB ile hem de dönemin Maltepe Belediyesi Başkanı ile iyi ilişkilerini kullanarak imar yolsuzluğu yaptı. Levent Gültekin ise iddiaların yalan olduğunu ve Rasim Ozan Kütahyalı ile mahkemede hesaplaşacağını ifade etti.

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Gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin arasında kavga çıktı.

Gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin arasında kavga çıktı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli istede yayımlanan videosunda Levent Gültekin ile ilgili iddialarda bulundu. 

Kütahyalı iddialarına Twitter’da da sürdürdü. Kütahyalı’ya göre Gültekin, Maltepe’deki Newada Residence isimli siteden haksız kazanç elde etti.

Rasim Ozan, adı geçen inşaat projesinden kendisinin de fiyatının çok altında 2 daire aldığını söyledi. Ayrıca başka gazetecilerin de ucuz maliyetle daire sahibi yapıldığını ifade etti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇

Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇
twitter.com

'Maltepe’deki ikiz kule şeklindeki Newada Residence’in müteahhiti Levent Gültekin’dir.

Dönemin İBB ve Maltepe Belediyesi’ni “ayarlayıp” o bölgedeki tüm binalardan çok daha yüksek bir yapıya göz yumulmasını sağlayan Levent’tir. Açıkça bir imar yolsuzluğuna imza atıldı. Bunu çok detaylı biliyorum.

Ben bir iddia ortaya koymuyorum. Bizzat yaşadığım, gördüğüm ve maalesef parçası olduğum rezaleti itiraf ediyorum.

Ben de bu Levent Gültekin’den yani Newada Residence’den iki tane daire satın aldım.

Evet, itiraf ediyorum. Çok uygun fiyata sattı bana bu Levent. Ben de aldım. Menfaatime baktım. Gerisini düşünmedim. Ensonhaber videosunu baştan sona izleyin, anlatıyorum.

O binanın hukuken yıkılması gerekiyordu, zaten hiç yapılamaması gerekiyordu. Baştan sona usülsüz bir yapı olduğunu bildiğim halde ben de uygun fiyatlı diye iki ev satın aldım. Ben de kabahatliyim.

Levent Gültekin’in yaptığı bu kepazelikleri bilen birçok gazeteciye de Newada Residence’dan bu şekilde ev sattı.

Gültekin, bu gazetecilere adeta “sus payı” olarak, rüşvet kabilinden uygun fiyata sattı.

Eğer Levent Gültekin, dürüstçe geçmişindeki bu pislikleri itiraf etmezse, muhalif insanlarımızı kandırmaya, aldatmaya, yalan söylemeye devam ederse bu isimleri de açıklarım.

Beni susturmak için AK Parti çevrelerinden etkili kişileri aradı Levent dün. Çok korkuyor. Yusuf yusuf korkuyor.

Ama korkunun ecele faydası yok.'

Levent Gültekin ise iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Levent Gültekin ise iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Daha önce bazı kişilerin de aynı iddialarda bulunduğunu söyleyen Gültekin, onlarla olduğu gibi Rasim Ozan Kütahyalı ile de mahkeme karşısında hesaplaşacağını ifade etti.

Gültekin, Rasim Ozan’ın projeden 2 daire almak için hatırlı kişileri araya soktuğunu söyledi.

Levent Gültekin’in açıklaması 👇

Levent Gültekin’in açıklaması 👇
twitter.com

'Korksaydım ya da böyle açıklarım olsaydı senin gibi sarayın soytarısı olurdum, bu iftiranı daha önce başka müptezeller de attı, hepsini yargıda mahkum ettirdim, sen de olacaksın, senin gibi ruhumu satmamak için bir dönem çalışmak zorunda kaldığım holdingten iki daire almak için araya koymadığın bakan, siyasetçi kalmadı, itiraz etmeme rağmen firma sahibi normalin altında fiyatla sana sattı. Sen yediği kaba işeyecek kadar ahlak yoksunusun'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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