Kavga Sosyal Medyaya da Sıçradı: Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin’in İmar Yolsuzluğu Kavgası

'Maltepe’deki ikiz kule şeklindeki Newada Residence’in müteahhiti Levent Gültekin’dir.

Dönemin İBB ve Maltepe Belediyesi’ni “ayarlayıp” o bölgedeki tüm binalardan çok daha yüksek bir yapıya göz yumulmasını sağlayan Levent’tir. Açıkça bir imar yolsuzluğuna imza atıldı. Bunu çok detaylı biliyorum.

Ben bir iddia ortaya koymuyorum. Bizzat yaşadığım, gördüğüm ve maalesef parçası olduğum rezaleti itiraf ediyorum.

Ben de bu Levent Gültekin’den yani Newada Residence’den iki tane daire satın aldım.

Evet, itiraf ediyorum. Çok uygun fiyata sattı bana bu Levent. Ben de aldım. Menfaatime baktım. Gerisini düşünmedim. Ensonhaber videosunu baştan sona izleyin, anlatıyorum.

O binanın hukuken yıkılması gerekiyordu, zaten hiç yapılamaması gerekiyordu. Baştan sona usülsüz bir yapı olduğunu bildiğim halde ben de uygun fiyatlı diye iki ev satın aldım. Ben de kabahatliyim.

Levent Gültekin’in yaptığı bu kepazelikleri bilen birçok gazeteciye de Newada Residence’dan bu şekilde ev sattı.

Gültekin, bu gazetecilere adeta “sus payı” olarak, rüşvet kabilinden uygun fiyata sattı.

Eğer Levent Gültekin, dürüstçe geçmişindeki bu pislikleri itiraf etmezse, muhalif insanlarımızı kandırmaya, aldatmaya, yalan söylemeye devam ederse bu isimleri de açıklarım.

Beni susturmak için AK Parti çevrelerinden etkili kişileri aradı Levent dün. Çok korkuyor. Yusuf yusuf korkuyor.

Ama korkunun ecele faydası yok.'