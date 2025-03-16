Kavga Sosyal Medyaya da Sıçradı: Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin’in İmar Yolsuzluğu Kavgası
Kavga Sosyal Medyaya da Sıçradı: Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin’in İmar Yolsuzluğu Kavgası
Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli internet sitesinde yayınlanan videosunda gazeteci Levent Gültekin için inanılmaz iddialarda bulundu. Kütahyalı’nın iddiasına göre, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yapılan Newada Residence isimli projenin müteahhiti Levent Gültekin. Gültekin, hem İBB ile hem de dönemin Maltepe Belediyesi Başkanı ile iyi ilişkilerini kullanarak imar yolsuzluğu yaptı. Levent Gültekin ise iddiaların yalan olduğunu ve Rasim Ozan Kütahyalı ile mahkemede hesaplaşacağını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ile Levent Gültekin arasında kavga çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇
Levent Gültekin ise iddiaların yalan olduğunu söyledi.
Levent Gültekin’in açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın