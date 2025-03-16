Kurban Bayramı Öncesi ATM’lerde Hazırlık: Para Çekme Limitleri Değişecek

Bayram öncesinde bankaların yapacağı düzünleme ile 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olan para çekme limitinin, 15 bin ve 20 bin TL arasında olması bekleniyor.

QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.