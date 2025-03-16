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Kurban Bayramı Öncesi ATM’lerde Hazırlık: Para Çekme Limitleri Değişecek

Kurban Bayramı Öncesi ATM’lerde Hazırlık: Para Çekme Limitleri Değişecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 13:13

Türkiye’de yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşlar nakit parayla alışveriş yapma imkanı bulamayabiliyor. Merkez Bankası yüksek banknot çıkarmamak için ısrar ederken, bankalar da kullanıcılarına günlük para çekme limiti uyguluyor. Limit dışında çekilecek para için ise yüksek komisyon talep ediliyor.

Bankaların, haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde para çekme limitlerinde artışa gideceği iddia edildi.

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Bankalar, her yıl değişen para çekme limitinde bu yıl artışa gitmemişti.

Bankalar, her yıl değişen para çekme limitinde bu yıl artışa gitmemişti.

Halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlıyor. 

Bu rakamlardan daha fazla para çekmek isteyen vatandaşlar ise bankadaki paralarını almaları için yüksek miktarda komisyon ödemek zorunda kalıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar Kurban Bayramı öncesi limitlerde değişikliğe hazırlanıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar Kurban Bayramı öncesi limitlerde değişikliğe hazırlanıyor.

Haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişine çıkacak olması ve bu alışverişlerin büyük bölümünün nakit para üzerinden dolaşıma girmesi, para çekme limitlerinin artırılması için hazırlıklara hız verilmesine neden oldu. 

Kaynak

Günlük para çekme limitinin 20 bin lira olması bekleniyor.

Günlük para çekme limitinin 20 bin lira olması bekleniyor.

Bayram öncesinde bankaların yapacağı düzünleme ile 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olan para çekme limitinin, 15 bin ve 20 bin TL arasında olması bekleniyor. 

QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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