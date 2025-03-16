Kurban Bayramı Öncesi ATM’lerde Hazırlık: Para Çekme Limitleri Değişecek
Kurban Bayramı Öncesi ATM’lerde Hazırlık: Para Çekme Limitleri Değişecek
Türkiye’de yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşlar nakit parayla alışveriş yapma imkanı bulamayabiliyor. Merkez Bankası yüksek banknot çıkarmamak için ısrar ederken, bankalar da kullanıcılarına günlük para çekme limiti uyguluyor. Limit dışında çekilecek para için ise yüksek komisyon talep ediliyor.
Bankaların, haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde para çekme limitlerinde artışa gideceği iddia edildi.
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Bankalar, her yıl değişen para çekme limitinde bu yıl artışa gitmemişti.
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Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar Kurban Bayramı öncesi limitlerde değişikliğe hazırlanıyor.
Günlük para çekme limitinin 20 bin lira olması bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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