Türk Vatandaşlarının Gazze’de Düzenleyeceği İftarın Hazırlıklarına Saldırı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti
Türk Vatandaşlarının Gazze’de Düzenleyeceği İftarın Hazırlıklarına Saldırı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail, Hamas ile imzalanan ateşkese rağmen Gazze’de acımasız saldırılarına Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. İsrail, Türk iş insanı Volkan Okçu’nun önderliğinde Gazze’de iftar düzenlemek için çalışmalar yapan yardım kuruluşlarına da saldırı düzenlendi. Okçu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail tarafından düzenlenen saldırıda iftar hazırlığı yapan 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Türk vatandaşının olmadığı da bildirildi.
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İsrail ile Hamas arasında 3 aşamalı bir ateşkes düzenlenmesine karar verilmişti.
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Henüz ateşkesin şartları belirlenmeden İsrail acımasız katliamlarına devam ediyor.
Volkan Okçu'nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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