Türk Vatandaşlarının Gazze’de Düzenleyeceği İftarın Hazırlıklarına Saldırı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

“Maalesef bugün yaşadığımız elim hadiseden dolayı mesajlara geri dönemedim ve bugünkü bütün programlarımı iptal etmek zorunda kaldım...

İsrail'in Vahşi bir insansız hava aracı saldırısıyla maalesef bölgede iftar programlaması yapan ve gıda ihtiyacı olan insanları tespit eden 4'ü bizim ekibimizden arkadaşımız olmak üzere 9 şehidimiz var...

Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok perşembe günü söylediğim gibi zaten bu yola çıkan herkes Bedel ödemeye hazırdı ancak hiçbir silahı olmayan tek amaçları insanların açlıktan ölmemesini sağlamak olan bir ekibe saldırmak neresinden bakarsanız bakın ağır şerefsizliktir...

Bunun yanında aldığımız karar gereği hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz Aynen iftarlar devam edecektir ancak paylaşımlarda bundan sonra daha dikkatli olacağız ve lokasyon belirtebilecek videolardan kaçınacağız...

Bütün ekibin başı sağ olsun…”