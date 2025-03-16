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Türk Vatandaşlarının Gazze’de Düzenleyeceği İftarın Hazırlıklarına Saldırı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Türk Vatandaşlarının Gazze’de Düzenleyeceği İftarın Hazırlıklarına Saldırı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 10:55

İsrail, Hamas ile imzalanan ateşkese rağmen Gazze’de acımasız saldırılarına Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. İsrail, Türk iş insanı Volkan Okçu’nun önderliğinde Gazze’de iftar düzenlemek için çalışmalar yapan yardım kuruluşlarına da saldırı düzenlendi. Okçu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail tarafından düzenlenen saldırıda iftar hazırlığı yapan 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Türk vatandaşının olmadığı da bildirildi.

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İsrail ile Hamas arasında 3 aşamalı bir ateşkes düzenlenmesine karar verilmişti.

İsrail ile Hamas arasında 3 aşamalı bir ateşkes düzenlenmesine karar verilmişti.

İlk aşamada karşılıklı esir takası yapılmıştı. ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk ettiği üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması 1 Mart'ta sona erdi ve ikinci aşama henüz belirlenmediği için bundan sonra ne olacağı konusunda netlik yok.

Henüz ateşkesin şartları belirlenmeden İsrail acımasız katliamlarına devam ediyor.

Henüz ateşkesin şartları belirlenmeden İsrail acımasız katliamlarına devam ediyor.

İsrail son olarak Türk iş insanı Volkan Okçu tarafından Gazze’de kıtlıkla imtihan edilen Filistinliler için düzenlenecek iftar organizasyonu saldırdı.

Okçu yaptığı açıklamada, iftar hazırlığı için çalışmalar yapan toplam 9 kişinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Volkan Okçu'nun paylaşımı

Volkan Okçu'nun paylaşımı
twitter.com

Maalesef bugün yaşadığımız elim hadiseden dolayı mesajlara geri dönemedim ve bugünkü bütün programlarımı iptal etmek zorunda kaldım...

İsrail'in Vahşi bir insansız hava aracı saldırısıyla maalesef bölgede iftar programlaması yapan ve gıda ihtiyacı olan insanları tespit eden 4'ü bizim ekibimizden arkadaşımız olmak üzere 9 şehidimiz var...

Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok perşembe günü söylediğim gibi zaten bu yola çıkan herkes Bedel ödemeye hazırdı ancak hiçbir silahı olmayan tek amaçları insanların açlıktan ölmemesini sağlamak olan bir ekibe saldırmak neresinden bakarsanız bakın ağır şerefsizliktir...

Bunun yanında aldığımız karar gereği hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz Aynen iftarlar devam edecektir ancak paylaşımlarda bundan sonra daha dikkatli olacağız ve lokasyon belirtebilecek videolardan kaçınacağız...

Bütün ekibin başı sağ olsun…

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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