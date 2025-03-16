Kuzey Makedonya’da Yangın Faciası: Gece Kulübünde En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Kuzey Makedonya’da Yangın Faciası: Gece Kulübünde En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Kuzey Makedonya’da içinde 1000’den fazla kişinin olduğu tahmin edilen gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Detaylar geliyor…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey Makedonya pazar gününe yangın faciası ile uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın bölgesinden ilk görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın