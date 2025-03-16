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Kuzey Makedonya’da Yangın Faciası: Gece Kulübünde En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Makedonya’da Yangın Faciası: Gece Kulübünde En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 10:31 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 10:59

Kuzey Makedonya’da içinde 1000’den fazla kişinin olduğu tahmin edilen gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Detaylar geliyor…

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Kuzey Makedonya pazar gününe yangın faciası ile uyandı.

Kuzey Makedonya pazar gününe yangın faciası ile uyandı.

Ülkedeki Kocani isimli yerde bulunan ve içerisinde 1000 kişinin bulunduğu gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede eğlence mekanın çatısına sıçradı. 

Yerel medyadaki haberlere göre yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor' ifadeleri kullanıldı.

Detaylar geliyor…

Yangın bölgesinden ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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