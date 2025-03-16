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Ali Yerlikaya’dan Bayram Sonrası Uyarısı: "Bayramdan Sonra Görün Neler Oluyor"

Ali Yerlikaya’dan Bayram Sonrası Uyarısı: "Bayramdan Sonra Görün Neler Oluyor"

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 10:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın en tehlikeli mahallelerinden bir olarak gösterilen Kiremithane’de düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin TikTok üzerinden gençleri kandırdığını söyledi. Yerlikaya, bayramdan sonra uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni yöntemlerle operasyon düzenleneceğinin sinyalini de verdi.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan ünlü Kiremithane Mahallesi’nde iftar programı düzenlendi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan ünlü Kiremithane Mahallesi’nde iftar programı düzenlendi.

İftara katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerinin TikTok’ta çocukları ağına düşürdüğünü ifade etti.

Yerlikaya, '14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, ‘Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes’ diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, biz hukuk devletiyiz. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok’tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder.' ifadelerini kullandı.

“Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var”

“Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana’da da can sıkan suç örgütleri olduğunu, yakalanmaları içinde gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, '4 Haziran 2023’ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın' dedi.

Bakan Ali Yerlikaya’nın bu sözlerinin Adana’da son yıllarda bir çok suça karışan ve liderlerinin yurt dışında olduğu bilinen Baygaralar suç örgütüne yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Bayramdan sonra uyuşturucu operasyonları artacak.

Bayramdan sonra uyuşturucu operasyonları artacak.

Ramazan Bayramı’ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, 'Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle de mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023’ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor. Şu ana kadar uyuşturucu da günde 117 ortalama tutuklama var. Bakın, bayramdan sonra neler oluyor. Gittiğiniz yol yol değil. Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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