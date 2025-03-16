Ali Yerlikaya’dan Bayram Sonrası Uyarısı: "Bayramdan Sonra Görün Neler Oluyor"
Ali Yerlikaya’dan Bayram Sonrası Uyarısı: "Bayramdan Sonra Görün Neler Oluyor"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın en tehlikeli mahallelerinden bir olarak gösterilen Kiremithane’de düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin TikTok üzerinden gençleri kandırdığını söyledi. Yerlikaya, bayramdan sonra uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni yöntemlerle operasyon düzenleneceğinin sinyalini de verdi.
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan ünlü Kiremithane Mahallesi’nde iftar programı düzenlendi.
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“Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var”
Bayramdan sonra uyuşturucu operasyonları artacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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