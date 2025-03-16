Ali Yerlikaya’dan Bayram Sonrası Uyarısı: "Bayramdan Sonra Görün Neler Oluyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana’da da can sıkan suç örgütleri olduğunu, yakalanmaları içinde gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, '4 Haziran 2023’ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın' dedi.

Bakan Ali Yerlikaya’nın bu sözlerinin Adana’da son yıllarda bir çok suça karışan ve liderlerinin yurt dışında olduğu bilinen Baygaralar suç örgütüne yönelik olduğu tahmin ediliyor.