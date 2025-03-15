ABD, Husiler'in Bulunduğu Yemen'e Kapsamlı Bir Saldırı Başlattı

'Husilerin Amerikan gemilerine saldırması hoş görülmeyecek. Amacımıza ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız. Husiler, Dünya'nın en önemli Su Yollarından birinde nakliyeyi engelledi, Küresel Ticaretin geniş alanlarını durdurdu ve Uluslararası Ticaret ve Ticaretin dayandığı temel Seyrüsefer Özgürlüğü ilkesine saldırdı.

Cesur Savaşçılarımız şu anda Amerikan nakliye, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü geri kazandırmak için teröristlerin üslerine, liderlerine ve füze savunmalarına hava saldırıları düzenliyor. Hiçbir terörist güç Amerikan ticari ve deniz araçlarının Dünya Su Yollarında serbestçe seyretmesini engelleyemeyecek.

Tüm Husi teröristlerine, zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce görmediğiniz bir şey gibi cehennem üzerine yağacak.

İran'a: Husi teröristlerine verilen destek DERHAL sona ermeli! Amerikan halkını, Başkanlık Tarihi'ndeki en büyük yetkilerden birini almış olan Başkanlarını veya Dünya çapındaki nakliye hatlarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz de buna karşı nazik olmayacağız!'