ABD, Husiler'in Bulunduğu Yemen'e Kapsamlı Bir Saldırı Başlattı
ABD, Husiler'in Bulunduğu Yemen'e Kapsamlı Bir Saldırı Başlattı
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Yemen'de Filistin için direnen ve Amerika başta olmak üzere birçok güce karşı savaşan Husiler'e saldırı gerçekleşti.
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Trunp kendi sosyal medya sitesi Truth'tan saldırı emri verdiğini duyurdu.
Trump, kendinden önceki başkan Biden'ı da suçladı.
Donald Trump'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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