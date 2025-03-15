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ABD, Husiler'in Bulunduğu Yemen'e Kapsamlı Bir Saldırı Başlattı

ABD, Husiler'in Bulunduğu Yemen'e Kapsamlı Bir Saldırı Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 22:19

ABD, Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki hedeflere yönelik hava ve deniz operasyonları başlattı. *The New York Times*'ın aktardığı habere göre, ABD'nin Husilere ait onlarca stratejik noktayı hedef alan geniş çaplı bir askeri harekata giriştiği belirtildi.

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Yemen'de Filistin için direnen ve Amerika başta olmak üzere birçok güce karşı savaşan Husiler'e saldırı gerçekleşti.

Yemen'de Filistin için direnen ve Amerika başta olmak üzere birçok güce karşı savaşan Husiler'e saldırı gerçekleşti.

ABD, bugün itibariyle Husilerin kontrolündeki hedeflere yönelik hava ve deniz saldırıları düzenliyor. 

Husiler, özellikle Kızıldeniz'deki güçleriyle birlikte birçok devlete sorun yarattı. İran'a yakın olmakla suçlanan Husiler, uzun süredir ABD'nin tehdidi altındaydı.

Trunp kendi sosyal medya sitesi Truth'tan saldırı emri verdiğini duyurdu.

Trunp kendi sosyal medya sitesi Truth'tan saldırı emri verdiğini duyurdu.

Trump, Husiler'le ilgili 'terörizm' vurgusu yaptı: 

'Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir Askeri eylem başlatmasını emrettim. Amerikan ve diğer gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet ve terörizm kampanyası yürüttüler.'

Trump, kendinden önceki başkan Biden'ı da suçladı.

Trump, kendinden önceki başkan Biden'ı da suçladı.

'Joe Biden'ın cevabı acınacak derecede zayıftı, bu yüzden dizginsiz Husiler devam etti. ABD bayraklı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz veya Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Kızıldeniz'den geçen son Amerikan Savaş Gemisi, dört ay önce, Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı. İran tarafından finanse edilen Husi haydutları, ABD uçaklarına füzeler ateşledi ve Askerlerimizi ve Müttefiklerimizi hedef aldı. Bu amansız saldırılar, ABD ve Dünya Ekonomisine milyarlarca dolara mal olurken, aynı zamanda masum hayatları da riske attı.'

Donald Trump'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Donald Trump'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Husilerin Amerikan gemilerine saldırması hoş görülmeyecek. Amacımıza ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız. Husiler, Dünya'nın en önemli Su Yollarından birinde nakliyeyi engelledi, Küresel Ticaretin geniş alanlarını durdurdu ve Uluslararası Ticaret ve Ticaretin dayandığı temel Seyrüsefer Özgürlüğü ilkesine saldırdı.

Cesur Savaşçılarımız şu anda Amerikan nakliye, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü geri kazandırmak için teröristlerin üslerine, liderlerine ve füze savunmalarına hava saldırıları düzenliyor. Hiçbir terörist güç Amerikan ticari ve deniz araçlarının Dünya Su Yollarında serbestçe seyretmesini engelleyemeyecek.

Tüm Husi teröristlerine, zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce görmediğiniz bir şey gibi cehennem üzerine yağacak. 

İran'a: Husi teröristlerine verilen destek DERHAL sona ermeli! Amerikan halkını, Başkanlık Tarihi'ndeki en büyük yetkilerden birini almış olan Başkanlarını veya Dünya çapındaki nakliye hatlarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz de buna karşı nazik olmayacağız!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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