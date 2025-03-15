Kiracılara Zorla İmzalatılan Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Sayılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda mahkemelerin genellikle kiracılar lehine karar verdiğini belirterek, taahhütlerin 'geçersiz sayılabileceğine' dair bir açıklama yaptı.

Tunç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Hukuk, kiracıların ev bulmak için zorlu bir süreçten geçtiği dönemlerde, evsiz kalmamak adına her türlü belgeyi imzalamaya mecbur kalabileceklerini dikkate alıyor. Bu nedenle, kiracıların eve girerken imzaladıkları kira sözleşmesi ile aynı tarihe sahip tahliye taahhütnamelerini geçersiz sayıyor. Hukuk sistemi, 'kiracı zor durumda' prensibiyle hareket ederek kiracıyı koruma altına alıyor. Tahliye taahhüdünün, kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekiyor. Eğer belge boş olarak verilmiş ve ev sahibi tarafından sonradan doldurulmuşsa, kiracının bu duruma itiraz etme hakkı bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, belgeler üzerindeki tarihlerin kira sözleşmesinden önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Kiracıların, belgelerin fotoğrafını çekme imkanı varsa, bu durum itiraz sürecinde ellerinde somut bir kanıt bulundurmaları açısından büyük önem taşıyor. Ancak, Adli Tıp Kurumu'nun tarih tespitinde hata yapma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle, sürecin yüzde yüz garantili olduğunu söylemek mümkün değil.'