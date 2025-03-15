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Kiracılara Zorla İmzalatılan Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Sayılabilir

Kiracılara Zorla İmzalatılan Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Sayılabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 21:27

Kiralar arttıkça ev bulmak da kiracılar için bir kabusa dönüyor. Kefiller, kredi puanı gibi bitmek bilmeyen isteklere, ev tutulduğu anda da tahliye taahhütnamesi rezaleti ekleniyor. Ev sahiplerinin tarihsiz olarak imzalattığı bu kağıdı imzalamayana ev verilmiyor. Ev sahiplerinin elinde bir koz olarak bulundurduğu bu belge tarih olabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliye taahhütnamesinin geçersiz olabileceğini söyledi.

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Türkiye'de artan kiralar bir dert, ev sahiplerinin talebini karşılamak bir dert...

Türkiye'de artan kiralar bir dert, ev sahiplerinin talebini karşılamak bir dert...

Kiracılar lehine bir kereye mahsus getirilen %25 zam sınırını ev sahipleri lehlerine çevirmiş görünüyor. TEFE TÜFE oranıyla yapılan zamlarda birçok eve fahiş fiyatlar talep ediliyor. Kiracı bunu karşılamak istese bile farklı talepler ve kurallar kiracıları ev sahipleri karşısında güçsüz durumda bırakıyor.

Kefiller, kredi puanları, 6 ay peşinler... Ve tahliye taahhütnamesi!

Kefiller, kredi puanları, 6 ay peşinler... Ve tahliye taahhütnamesi!

Ev sahipleri ev tutan kiracılardan tarihsiz bir şekilde imzalanmış tahliye taahhütnameleri alıyorlar. Böylelikle ev sahipleri kiracılarla anlaşamadıkları takdirde bu belgeyi devreye sokarak evi tahliye ettiriyorlar. Kiracıların evi tutmak için zorunlu şekilde imzaladığı bu belge geçersiz sayılabilir.

Kiracılara müjde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Kiracılara müjde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda mahkemelerin genellikle kiracılar lehine karar verdiğini belirterek, taahhütlerin 'geçersiz sayılabileceğine' dair bir açıklama yaptı. 

Tunç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

'Hukuk, kiracıların ev bulmak için zorlu bir süreçten geçtiği dönemlerde, evsiz kalmamak adına her türlü belgeyi imzalamaya mecbur kalabileceklerini dikkate alıyor. Bu nedenle, kiracıların eve girerken imzaladıkları kira sözleşmesi ile aynı tarihe sahip tahliye taahhütnamelerini geçersiz sayıyor. Hukuk sistemi, 'kiracı zor durumda' prensibiyle hareket ederek kiracıyı koruma altına alıyor. Tahliye taahhüdünün, kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekiyor. Eğer belge boş olarak verilmiş ve ev sahibi tarafından sonradan doldurulmuşsa, kiracının bu duruma itiraz etme hakkı bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, belgeler üzerindeki tarihlerin kira sözleşmesinden önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Kiracıların, belgelerin fotoğrafını çekme imkanı varsa, bu durum itiraz sürecinde ellerinde somut bir kanıt bulundurmaları açısından büyük önem taşıyor. Ancak, Adli Tıp Kurumu'nun tarih tespitinde hata yapma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle, sürecin yüzde yüz garantili olduğunu söylemek mümkün değil.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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