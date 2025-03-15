Kiracılara Zorla İmzalatılan Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Sayılabilir
Kiracılara Zorla İmzalatılan Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Sayılabilir
Kiralar arttıkça ev bulmak da kiracılar için bir kabusa dönüyor. Kefiller, kredi puanı gibi bitmek bilmeyen isteklere, ev tutulduğu anda da tahliye taahhütnamesi rezaleti ekleniyor. Ev sahiplerinin tarihsiz olarak imzalattığı bu kağıdı imzalamayana ev verilmiyor. Ev sahiplerinin elinde bir koz olarak bulundurduğu bu belge tarih olabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliye taahhütnamesinin geçersiz olabileceğini söyledi.
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Türkiye'de artan kiralar bir dert, ev sahiplerinin talebini karşılamak bir dert...
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Kefiller, kredi puanları, 6 ay peşinler... Ve tahliye taahhütnamesi!
Kiracılara müjde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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