Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı Arasındaki Atışma Bitmek Bilmiyor

Altaylı'nın yaptığı göndermeyi imalı bir dille eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından esprili bir dille yanıt verdi. Özdil, iddiaları tiye alarak, 'YouTube kanalında ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bana geçmiş olsun telefonu açtı ve beni Sözcü’de işe soktu’ denilmiş. Oysa gerçekler böyle değil… Fahrettin Altun benim dayımın oğlu, ben de onun eltisiyim. Aslında beni TRT’de işe alacaklardı ama ben illa Sözcü olsun dedim' cevabını verdi.