Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı Arasındaki Atışma Bitmek Bilmiyor
Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı Arasındaki Atışma Bitmek Bilmiyor
Fatih Altaylı ve Yılmaz Özdil, YouTube'da yaptıkları yayınlarla kendilerine önemli bir kitle edindiler. Yaptıkları yorumlarla gündem olmayı başaran ikili bugünlerde birbiriyle uğraşıyor. 'Aparat' kelimesi ile başlayan düelloda söz sırası Özdil'deydi. Özdil de kendi iğneleyici üslubuyla Fatih Altaylı'yı hedef alarak yanıt verdi. Fatih Altaylı'nın yeni yanıtı da gecikmedi.
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Her şey Özdil'in "aparat" göndermeli yorumuyla başladı.
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Fatih Altaylı da programında Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.
Bu açıklamalara Yılmaz Özdil'den kendi üslubunca yanıt gecikmedi.
Fatih Altaylı'nın cevabı da gecikmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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