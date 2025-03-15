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Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı Arasındaki Atışma Bitmek Bilmiyor

Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı Arasındaki Atışma Bitmek Bilmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 23:37 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 00:04

Fatih Altaylı ve Yılmaz Özdil, YouTube'da yaptıkları yayınlarla kendilerine önemli bir kitle edindiler. Yaptıkları yorumlarla gündem olmayı başaran ikili bugünlerde birbiriyle uğraşıyor. 'Aparat' kelimesi ile başlayan düelloda söz sırası Özdil'deydi. Özdil de kendi iğneleyici üslubuyla Fatih Altaylı'yı hedef alarak yanıt verdi. Fatih Altaylı'nın yeni yanıtı da gecikmedi.

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Her şey Özdil'in "aparat" göndermeli yorumuyla başladı.

Her şey Özdil'in "aparat" göndermeli yorumuyla başladı.

Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen bazı gazetecilerin aynı zamanda Mansur Yavaş’ı eleştirdiğini öne sürerek, 'Bunların çoğu aparat. Bugün bunu yapanlar, yarın Özgür Özel’i aday yapmak için harekete geçecek' ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı da programında Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.

Fatih Altaylı da programında Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.

Altaylı, YouTube kanalında Özdil'in aparat yorumuna karşılık verdi. Altaylı, 'Şimdi birileri de aynı şekilde iddiasız, belgesiz Sözcü TV’ye bazı isimlerin İletişim Başkanlığı tarafından yerleştirildiğini söyleyebilir. Hatta 'hastalandığında ilk arayan Fahrettin Altun'du' diyenler de olabilir. Buna ne diyeceksin? Kanıt sunulmadıkça bu tür şeylere inanmam' dedi.

Bu açıklamalara Yılmaz Özdil'den kendi üslubunca yanıt gecikmedi.

Bu açıklamalara Yılmaz Özdil'den kendi üslubunca yanıt gecikmedi.

Altaylı'nın yaptığı göndermeyi imalı bir dille eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından esprili bir dille yanıt verdi. Özdil, iddiaları tiye alarak, 'YouTube kanalında ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bana geçmiş olsun telefonu açtı ve beni Sözcü’de işe soktu’ denilmiş. Oysa gerçekler böyle değil… Fahrettin Altun benim dayımın oğlu, ben de onun eltisiyim. Aslında beni TRT’de işe alacaklardı ama ben illa Sözcü olsun dedim' cevabını verdi.

Fatih Altaylı'nın cevabı da gecikmedi.

Fatih Altaylı'nın cevabı da gecikmedi.

Fatih Altaylı, X'ten yaptığı paylaşımda 'Enişte mi amca mı hala mı bilmem. Bunu yazan ben değilim. Soran da yazan da Ertuğrul Özkök. Herkese belgesiz bilgisiz çamur atıp gazetecilerin tutuklanmasına neden olmak ayıp değil mi yengene ya da baldızına sor istersen' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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