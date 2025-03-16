Cezaevinden Kaçmak İçin Hamilelik Kozunu Oynayan Kadın: Bu Sefer Mahkeme Affetmedi
Cezaevinden Kaçmak İçin Hamilelik Kozunu Oynayan Kadın: Bu Sefer Mahkeme Affetmedi
İstanbul’da toplamda 472 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunan bir kadın yine hırsızlık yaparken yakalandı. Cazevine girmemek için sürekli hamile kalan kadının 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Hapisten kurtulmak için sürekli hamile kalan kadını mahkeme bu sefer affetmedi ve tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Kaynak: Hürriyet
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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yapılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti.
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Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, hamile kadın polisten kaçmaya çalıştı.
Hapisten kurtulmak için her defasında hamile kalmış
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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