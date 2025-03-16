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Cezaevinden Kaçmak İçin Hamilelik Kozunu Oynayan Kadın: Bu Sefer Mahkeme Affetmedi

Cezaevinden Kaçmak İçin Hamilelik Kozunu Oynayan Kadın: Bu Sefer Mahkeme Affetmedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 09:40

İstanbul’da toplamda 472 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunan bir kadın yine hırsızlık yaparken yakalandı. Cazevine girmemek için sürekli hamile kalan kadının 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Hapisten kurtulmak için sürekli hamile kalan kadını mahkeme bu sefer affetmedi ve tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: Hürriyet

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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yapılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yapılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri 51 farklı işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyerek iki şüphelinin izini sürdü. 

Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu tespit edildi. 

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde kaldığı belirlenen Çiçek, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, hamile kadın polisten kaçmaya çalıştı.

Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, hamile kadın polisten kaçmaya çalıştı.

Polislerin anında müdahalesiyle zarar görmeden yakalanan Çiçek, gözaltına alınarak Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Emniyette yapılan detaylı sorgulamada Çiçek’in 189 suç kaydı olduğu, 23 dosyadan arandığı ve hakkında 12 yılı kesinleşmiş toplam 472 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak

Hapisten kurtulmak için her defasında hamile kalmış

Hapisten kurtulmak için her defasında hamile kalmış

Çiçek, hapis cezasına mahkûm edildiği her defasında, mahkemeye hamilelik gerekçesi sunarak cezalarında erteleme kararı aldırttı. Cezaları ertelendikçe de yeni suçlara karışmaya devam etti. 

İstanbul’un en aktif suçlularından biri olarak bilinen Çiçek, adeta ‘hamilelik kalkanı’ ile cezadan kaçmayı başarmıştı. Çiçek’in 13 çocuğu olduğu ve 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 23 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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