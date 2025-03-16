Cezaevinden Kaçmak İçin Hamilelik Kozunu Oynayan Kadın: Bu Sefer Mahkeme Affetmedi

Çiçek, hapis cezasına mahkûm edildiği her defasında, mahkemeye hamilelik gerekçesi sunarak cezalarında erteleme kararı aldırttı. Cezaları ertelendikçe de yeni suçlara karışmaya devam etti.

İstanbul’un en aktif suçlularından biri olarak bilinen Çiçek, adeta ‘hamilelik kalkanı’ ile cezadan kaçmayı başarmıştı. Çiçek’in 13 çocuğu olduğu ve 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 23 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.