Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kararı: Alkol Firmalarının Sitelerine Erişim Engellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kararı: Alkol Firmalarının Sitelerine Erişim Engellendi
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Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.
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Engelli Web isimli sosyal medya hesabı, dünyaca ünlü içki markalarının sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Engelle Web’in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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