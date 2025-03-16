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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kararı: Alkol Firmalarının Sitelerine Erişim Engellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kararı: Alkol Firmalarının Sitelerine Erişim Engellendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 11:46

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, Türkiye’den dünyaca ünlü alkol firmalarının sitelerine erişim engellendi. Engelli Web’in paylaşımına göre, mahkeme tarafından kararın gerekçesi belirtilmedi.

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Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.

Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.

Uygulanan yasa ile içki markaları satışı teşvik edecek reklam, tanıtım gibi faaliyetlerde bulunamıyor. 

İçkilerin her ne surette olursa olsun reklamı veya tüketicilere yönelik tanıtımını yapmak ciddi bir suç olarak tanımlanıyor.

Engelli Web isimli sosyal medya hesabı, dünyaca ünlü içki markalarının sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Engelli Web isimli sosyal medya hesabı, dünyaca ünlü içki markalarının sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Mahkeme kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2025 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda verdi ve kararın gerekçesi belirtilmedi.

Engelle Web’in paylaşımı 👇

Engelle Web’in paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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