onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Banka Patronu Erkan Kork Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Skandal Düğünde O da Takı Takmış!

Banka Patronu Erkan Kork Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Skandal Düğünde O da Takı Takmış!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 12:47 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 13:26

BankPozitif, Payfix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, savcılığın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şirketlerine el konulan Erkan Kork’un, elektronik ödeme kuruluşu PayFix ile yasa dışı bahis paralarının toplanmasını ve aklanmasını sağladığı iddia ediliyor.

Gazeteci Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın skandal düğününde Erkan Kork’un da olduğunu yazdı. Kork, düğünde Aydın’a yüklü miktarda takı takmış. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok tartışılan düğün ile ilgili inceleme düzenlenmesi talimatı vermişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünü yeniden gündemde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünü yeniden gündemde.

Mustafa Aydın, düğününe banka ve özel finans kuruluşlarının patronları ile yöneticilerini de davet etmiş ve düğündeki takı sırası “örtülü rüşvet” olarak yorumlanmıştı. 

Gazeteci Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı görüntüler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek soruşturma için talimat vermişti.

Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Erkan Kork’un da skandal düğünde yer aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Erkan Kork’un da skandal düğünde yer aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Timur Soykan, Erkan Kork’un düğündeki görüntüleri için şu ifadeleri kullandı 

Videoyu çekerken takı kuyruğunun uzunluğunu göstermek için son sıralardan sahneye doğru yürüyorum. Gelin ve damada yaklaştığım sırada BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yani damadın karşısında kısa boylu, omuzları geniş, gür saçları briyantinli, gözlüklü bir adam duruyor. Mustafa Aydın ile konuşan bu adam; Erkan Kork. Damatla sohbetten sonra takısını torbaya atıyor. Maalesef bu sırada cep telefonu kamerasını çeviriyorum ve daha net bir görüntüyü kaçırıyorum. Takı yükte hafif ama rivayete göre; pahada ağırmış.”

Kaynak

Görüntüler 👇

İddiaya göre, Erkan Kork ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yakın ilişkisi varmış.

İddiaya göre, Erkan Kork ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yakın ilişkisi varmış.

“BDDK izni ile kurulan Payfix’in ve yine BDDK izni ile satın alınan BankPozitif’in sahibinin cömert davranması kimseyi şaşırtmaz. Takının bedeli konusunda rivayetler muhtelif. Ama biz halen açıklama yapılmadığı için skandal düğündeki toplam takı gelirini, kimin ne taktığını öğrenemedik.

Erkan Kork’un BankPozitif ve diğer ödeme kuruluşlarını satın almasında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın bir etkisi oldu mu?”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Erkan Kork, 2018 yılında PayFix isimli elektronik ödeme kuruluşunu kurdu. Sonrasında hızla büyüyen PayFix, BankPozitif isimli bankayı satın aldı. Erkan Kork son olarak Flash TV isimli kanalı da satın alarak şirketinin bünyesine katmıştı.

Erkan Kork ile ilgili 2021 yılında soruşturma başlatılmış ve 2023 yılında MASAK raporu hazırlanmış. Savcılık, yaşananlar sonrasında iddianame düzenledi ve Erkan Kork’un da arasında bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda Payfix, PozitifBank ve Flash TV’nin arasında olduğu çok sayıda şirkete el konuldu. Toplam el konulan varlığın yaklaşık 7 milyar TL olduğu açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın