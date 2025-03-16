Banka Patronu Erkan Kork Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Skandal Düğünde O da Takı Takmış!
Banka Patronu Erkan Kork Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Skandal Düğünde O da Takı Takmış!
BankPozitif, Payfix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, savcılığın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şirketlerine el konulan Erkan Kork’un, elektronik ödeme kuruluşu PayFix ile yasa dışı bahis paralarının toplanmasını ve aklanmasını sağladığı iddia ediliyor.
Gazeteci Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın skandal düğününde Erkan Kork’un da olduğunu yazdı. Kork, düğünde Aydın’a yüklü miktarda takı takmış.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok tartışılan düğün ile ilgili inceleme düzenlenmesi talimatı vermişti.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünü yeniden gündemde.
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Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Erkan Kork’un da skandal düğünde yer aldığı ortaya çıktı.
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İddiaya göre, Erkan Kork ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yakın ilişkisi varmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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