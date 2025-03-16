Banka Patronu Erkan Kork Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Skandal Düğünde O da Takı Takmış!

“BDDK izni ile kurulan Payfix’in ve yine BDDK izni ile satın alınan BankPozitif’in sahibinin cömert davranması kimseyi şaşırtmaz. Takının bedeli konusunda rivayetler muhtelif. Ama biz halen açıklama yapılmadığı için skandal düğündeki toplam takı gelirini, kimin ne taktığını öğrenemedik.

Erkan Kork’un BankPozitif ve diğer ödeme kuruluşlarını satın almasında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın bir etkisi oldu mu?”