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Mehmet Şimşek Harekete Geçti: BDDK Başkan Yardımcısının Skandal Düğünü İçin İnceleme!

Mehmet Şimşek Harekete Geçti: BDDK Başkan Yardımcısının Skandal Düğünü İçin İnceleme!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 16:23

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğünü için ekonominin patronu Mehmet Şimşek harekete geçti. Aydın'ın denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerinden takı kabul ettiği düğün için Şimşek'in 'Gereken neyse yapılacak' dediği belirtiliyor.  

Kaynak: Murat Yetkin

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Türkiye'de bankalar ve özel finans kuruluşları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetleniyor.

Türkiye'de bankalar ve özel finans kuruluşları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetleniyor.

Ancak banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerinin BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününde takı sırasında yer aldığı görüntüler ortalığı fena karıştırmıştı.

Ancak banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerinin BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününde takı sırasında yer aldığı görüntüler ortalığı fena karıştırmıştı.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın iddiasına göre, düğünde davetliler 150 ila 350 bin lira değerinde 'takı taktı' yani düğün hediyesi verdi.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın iddiasına göre, düğünde davetliler 150 ila 350 bin lira değerinde 'takı taktı' yani düğün hediyesi verdi.

Gazeteci Murat Yetkin ise Mustafa Aydın'la ilgili yeni gelişmeler olduğunu bugünkü yazısında paylaştı.

Gazeteci Murat Yetkin ise Mustafa Aydın'la ilgili yeni gelişmeler olduğunu bugünkü yazısında paylaştı.

Kaynak: https://yetkinreport.com/2024/09/26/simsekte-bddk-rahatsizligi-inceleme-baslatilsin-geregi-yapilacak/#google_vignette

Yetkin'in bakanlık yetkililerinden aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in durumdan ABD ziyareti dönüşü haberi oldu ve soruşturma talimatı verdi. Şimşek'in "Gereği neyse yapılacak" dediği belirtiliyor.

Yetkin'in bakanlık yetkililerinden aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in durumdan ABD ziyareti dönüşü haberi oldu ve soruşturma talimatı verdi. Şimşek'in "Gereği neyse yapılacak" dediği belirtiliyor.

Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?  Hadi yorumlara bekliyoruz 👇

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