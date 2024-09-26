Mehmet Şimşek Harekete Geçti: BDDK Başkan Yardımcısının Skandal Düğünü İçin İnceleme!

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğünü için ekonominin patronu Mehmet Şimşek harekete geçti. Aydın'ın denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerinden takı kabul ettiği düğün için Şimşek'in 'Gereken neyse yapılacak' dediği belirtiliyor.

Kaynak: Murat Yetkin