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Üniversiteye Giden Genç Kızını Uğurlayan Sert Mizaçlı Babanın Gözyaşları Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Üniversiteye Giden Genç Kızını Uğurlayan Sert Mizaçlı Babanın Gözyaşları Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 14:33

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Tiktok'ta 'Mervesoyek' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir genç kız, sert mizaçlı babasının kendisini üniversiteye gönderirken döktüğü gözyaşlarını paylaşınca ortaya duygusal anlar çıktı. 

Kaynak: @mervesoyek

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Sosyal medya platformu Tiktok'ta genç bir kızın babasıyla yaptığı duygusal bir paylaşım izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta genç bir kızın babasıyla yaptığı duygusal bir paylaşım izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Babasının sert mizaçlı ve sevgisini gösteremeyen bir insan olduğunu belirten genç kızın paylaştığı videoda ayrılık sonrası babanın gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.

Babasının sert mizaçlı ve sevgisini gösteremeyen bir insan olduğunu belirten genç kızın paylaştığı videoda ayrılık sonrası babanın gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.

İşte o anlar 👇

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