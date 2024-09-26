Üniversiteye Giden Genç Kızını Uğurlayan Sert Mizaçlı Babanın Gözyaşları Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Tiktok'ta 'Mervesoyek' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir genç kız, sert mizaçlı babasının kendisini üniversiteye gönderirken döktüğü gözyaşlarını paylaşınca ortaya duygusal anlar çıktı.
Kaynak: @mervesoyek
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Sosyal medya platformu Tiktok'ta genç bir kızın babasıyla yaptığı duygusal bir paylaşım izleyenlerin gözlerini doldurdu.
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Babasının sert mizaçlı ve sevgisini gösteremeyen bir insan olduğunu belirten genç kızın paylaştığı videoda ayrılık sonrası babanın gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.
İşte o anlar 👇
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