Tokat'ta Yolda Yürüyen Bir Kadın Hiç Tanımadığı Adam Tarafından Bıçaklandı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray isimli bir kadın evine doğru gittiği yolda hiçbir neden yokken bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtiliyor. Korkutan anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.