Tokat'ta Yolda Yürüyen Bir Kadın Hiç Tanımadığı Adam Tarafından Bıçaklandı!
Tokat'ta Yolda Yürüyen Bir Kadın Hiç Tanımadığı Adam Tarafından Bıçaklandı!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray isimli bir kadın evine doğru gittiği yolda hiçbir neden yokken bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtiliyor. Korkutan anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
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Korkutan olay, dün saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi’nde yaşandı. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
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Ayağı tökezleyen Giray, yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları sonrası saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Sevgi Giray ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bir çocuk annesi Sevgi Güray'ın hiç tanımadığı biri tarafından yol ortasında bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı 👇
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