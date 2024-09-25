Okul Bahçesinde 7 Yaşındaki Miray'ı Ezen Öğretmen Hakim Karşısına Çıktı: Görgü Tanığından Yürek Burkan İfade
Okul Bahçesinde 7 Yaşındaki Miray'ı Ezen Öğretmen Hakim Karşısına Çıktı: Görgü Tanığından Yürek Burkan İfade
Ordu’da okul bahçesinde aracıyla 7 yaşındaki Miray Arslan’ı ezerek ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya hakim karşına çıktı. Kaya, minik çocuğu fark etmediğini ve aracın sensörlerinin uyarı vermediğini savundu. Olay yerindeki bir görgü tanığı ise mahkemede kazanın gerçekleştiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu söyledi.
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Yürek yakan hadise, Ordu'nun Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda 2 Eylül'de yaşanmıştı.
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Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı aracıyla okul bahçesine giriş yaptığı sırada, birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’ı ezmiş ve ölümüne sebep olmuştu.
Bugün hakim karşısına çıkan Kaya, kaza anında aracında müzik dinlemediğini ve sensörün uyarı vermediğini söyledi. Kaya, "Kapıdan giriş yaparken aracımın sarsıldığını hissettim, bir tümseğin üzerinden geçtiğimi düşündüm. Daha sonra Miray’ın yerde yattığını fark ettim ve o anda fenalaştım” ifadelerini kullandı.
Küçük Miray’ın annesi Eda Arslan, öğretmenin bahçeye hızla girdiğini söylerken, olayın tanıklarından öğrenci velisi Dilek Avcı da mahkemede verdiği ifadede, kazanın gerçekleştiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu söyledi.
Avcı, “Sanık aracıyla hızla bahçeye girdi ve Miray’ın üzerinden geçti. Daha önce de okul bahçesinde hızlı ve dikkatsiz araç kullanması nedeniyle uyarılmıştı” diye konuştu.
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Savcı, sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirtti ve asli kusurlu olduğunun altını çizdi. Öğretmenin tutukluluk hali devam ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Çok üzücü bir durum, her ne kadar dikkatsiz bir şekilde araba kullanıyor olsa da küçücük bir çocuğun canına bile isteye kastedecek kadar vahşi de değildir. A... Devamını Gör
Okul bahçesi otopark değildir, umarım bu ağır bir ders olur bir daha böyle korkunç bir şey yaşanmaz. Meleğin ruhu şâd olsun