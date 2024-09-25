Okul Bahçesinde 7 Yaşındaki Miray'ı Ezen Öğretmen Hakim Karşısına Çıktı: Görgü Tanığından Yürek Burkan İfade

Ordu’da okul bahçesinde aracıyla 7 yaşındaki Miray Arslan’ı ezerek ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya hakim karşına çıktı. Kaya, minik çocuğu fark etmediğini ve aracın sensörlerinin uyarı vermediğini savundu. Olay yerindeki bir görgü tanığı ise mahkemede kazanın gerçekleştiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu söyledi.