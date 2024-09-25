Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Kuzeni Tutuklandı: Silahlı Paylaşımları Ortaya Çıktı

İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni olduğu iddia edilen bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi-Yunus Emre Kavak