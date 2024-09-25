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Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Kuzeni Tutuklandı: Silahlı Paylaşımları Ortaya Çıktı

Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Kuzeni Tutuklandı: Silahlı Paylaşımları Ortaya Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 17:23

İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni olduğu iddia edilen bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. 

Kaynak: Sabah Gazetesi-Yunus Emre Kavak

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İstanbul Ümraniye’de önceki gün yaşanan olayda, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

İstanbul Ümraniye’de önceki gün yaşanan olayda, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

Geçti'nin 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise büyük bir tartışma başlatmıştı.

Geçti'nin 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise büyük bir tartışma başlatmıştı.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanan şahıs, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanan şahıs, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-seyda-yilmazin-katili-yunus-emre-gecitin-kuzeni-gozaltinda-pitonlar-82-adiyla

Yapılan sorgulamada ayrıca şahsın tıpkı kuzeni Yunus Emre Geçti gibi çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada ayrıca şahsın tıpkı kuzeni Yunus Emre Geçti gibi çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

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