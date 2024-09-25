Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin İfadesi Çıktı: "Karakol Duvarından Atladım"

Geçti ifadesinde şunları söyledi:

'Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm.

Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm.

Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim.

Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm'