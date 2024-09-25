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Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin İfadesi Çıktı: "Karakol Duvarından Atladım"

Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin İfadesi Çıktı: "Karakol Duvarından Atladım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 15:50

İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Geçti daha önce karakoldan kaçtığı iddialarını doğrularken, olay günü hasımlarının kendisine saldırdığını, olay yerine gelen polisleri fark etmediğini ve kimseyi öldürme maksadının olmadığını söyledi. Geçti ayrıca polisin silahını aldığı iddialarını reddetti ve silahı yerde bulduğunu söyledi. 

Kaynak: Cumhuriyet

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Etkisiz infaz yasası nedeniyle onlarca suç kaydıyla sokaklarda gezen suç makinelerinin son kurbanı 27 yaşındaki bir kadın polis memuru olmuştu. İstanbul Ümraniye'de önceki gün polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti.

Etkisiz infaz yasası nedeniyle onlarca suç kaydıyla sokaklarda gezen suç makinelerinin son kurbanı 27 yaşındaki bir kadın polis memuru olmuştu. İstanbul Ümraniye'de önceki gün polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti.

26 suç kayıtlı Geçti'nin beklenen ifadesi bugün ortaya çıktı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, 22 Eylül'de gözaltına alınan ancak duvardan atlayarak karakoldan kaçtığı iddia edilen Geçti, iddiaları kısmen doğruladı.

26 suç kayıtlı Geçti'nin beklenen ifadesi bugün ortaya çıktı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, 22 Eylül'de gözaltına alınan ancak duvardan atlayarak karakoldan kaçtığı iddia edilen Geçti, iddiaları kısmen doğruladı.

Şüpheli, "Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim" dedi.

Şüpheli, "Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim" dedi.

Olay günü eve gittiği sırada hasımlarıyla karşılaştığını öne süren şüpheli Geçti, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını öne sürdü.

Olay günü eve gittiği sırada hasımlarıyla karşılaştığını öne süren şüpheli Geçti, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını öne sürdü.

Geçti ifadesinde şunları söyledi: 

'Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm.

 Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. 

Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. 

Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm'

Olay sonrası bekçilere kendi teslim olduğunu ifade eden Yunus Emre Geçti şöyle devam etti: "Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim"

Olay sonrası bekçilere kendi teslim olduğunu ifade eden Yunus Emre Geçti şöyle devam etti: "Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim"
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Şüphelinin avukatı, hakimlikte yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz'ı öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin avukatı, hakimlikte yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz'ı öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur" ifadelerini kullandı.

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