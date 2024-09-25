Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin İfadesi Çıktı: "Karakol Duvarından Atladım"
Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin İfadesi Çıktı: "Karakol Duvarından Atladım"
İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Geçti daha önce karakoldan kaçtığı iddialarını doğrularken, olay günü hasımlarının kendisine saldırdığını, olay yerine gelen polisleri fark etmediğini ve kimseyi öldürme maksadının olmadığını söyledi. Geçti ayrıca polisin silahını aldığı iddialarını reddetti ve silahı yerde bulduğunu söyledi.
Kaynak: Cumhuriyet
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Etkisiz infaz yasası nedeniyle onlarca suç kaydıyla sokaklarda gezen suç makinelerinin son kurbanı 27 yaşındaki bir kadın polis memuru olmuştu. İstanbul Ümraniye'de önceki gün polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti.
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26 suç kayıtlı Geçti'nin beklenen ifadesi bugün ortaya çıktı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, 22 Eylül'de gözaltına alınan ancak duvardan atlayarak karakoldan kaçtığı iddia edilen Geçti, iddiaları kısmen doğruladı.
Şüpheli, "Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim" dedi.
Olay günü eve gittiği sırada hasımlarıyla karşılaştığını öne süren şüpheli Geçti, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını öne sürdü.
Olay sonrası bekçilere kendi teslim olduğunu ifade eden Yunus Emre Geçti şöyle devam etti: "Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim"
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Şüphelinin avukatı, hakimlikte yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz'ı öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur" ifadelerini kullandı.
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