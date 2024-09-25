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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Tepki! Milli Takıma Sporcu Yollamayacaklar!

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Tepki! Milli Takıma Sporcu Yollamayacaklar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 13:38 Son Güncelleme: 25.09.2024 - 14:07

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman dün oynanan Galatasaray maçı sonrası '3-1' işaretiyle Fenerbahçe'ye derbi göndermesi yapmıştı. Ataman konuyla ilgili özür açıklaması yayınlasa da Fenerbahçe cephesinden tepki sert oldu. Özrü kabul etmeyen Fenerbahçe, Ergin Ataman antrenörlüğü bırakana kadar milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.

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A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi maça gönderme yaparak 3-1 işareti yapmış ardından özür dilemişti.

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi maça gönderme yaparak 3-1 işareti yapmış ardından özür dilemişti.

Ataman, 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ataman, 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ise söz konusu özrü kabul etmeyerek Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe ise söz konusu özrü kabul etmeyerek Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

'A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; ‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.'

Fenerbahçe'nin açıklaması 👇

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Umut Toptaş

Bu fb rezaletten başka birşey değil.ülkeye zerre faydası olmayan ama en faydalı olduğunu düşünen takım.

Ufuk

GS lisin dimi

Çeyrek Muhalif

Bu karakter yoksunu ergine istifa ettirin.

Görkem Küçüker

galatasaray düşmanlığından vatan hainliğine geçtiler

Atilla Doğan

Fener haklı boş yapma