Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Tepki! Milli Takıma Sporcu Yollamayacaklar!
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Tepki! Milli Takıma Sporcu Yollamayacaklar!
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman dün oynanan Galatasaray maçı sonrası '3-1' işaretiyle Fenerbahçe'ye derbi göndermesi yapmıştı. Ataman konuyla ilgili özür açıklaması yayınlasa da Fenerbahçe cephesinden tepki sert oldu. Özrü kabul etmeyen Fenerbahçe, Ergin Ataman antrenörlüğü bırakana kadar milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.
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A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi maça gönderme yaparak 3-1 işareti yapmış ardından özür dilemişti.
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Ataman, 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ise söz konusu özrü kabul etmeyerek Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇
Fenerbahçe'nin açıklaması 👇
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Bu fb rezaletten başka birşey değil.ülkeye zerre faydası olmayan ama en faydalı olduğunu düşünen takım.
GS lisin dimi
Bu karakter yoksunu ergine istifa ettirin.
galatasaray düşmanlığından vatan hainliğine geçtiler
Fener haklı boş yapma