Emniyet Müdürü: "375 Suç Kaydı Olan Adamlar Sokakta, İnfaz Yasamız Böyle"
Emniyet Müdürü: "375 Suç Kaydı Olan Adamlar Sokakta, İnfaz Yasamız Böyle"
Karar yazarı Elif Çakır, bir emniyet müdürü ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Çakır görüşmede 26 suç kayıtlı birinin nasıl polis öldürebildiğini sorduğunu, yanıt olarak ise şu ifadeleri duyduğunu aktardı: '26 suç kaydı ne ki, 375 suç kaydı olanlar, toplumda, aranızda dolaşıyor. Sebebi bizim infaz yasamız.'
Kaynak: Karar- Elif Çakır
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Karar yazarı Elif Çakır, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin önceden işlediği 26 şuç kaydı olmasına ilişkin bir emniyet müdürü ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
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Çakır, emniyet müdürünün bu durumu şaşırtıcı bulmadığını ve kendisine "26 suç kaydı ne ki, 375 suç kaydı olanlar, toplumda, aranızda dolaşıyor" ifadelerini kullandığını aktardı.
Söz konusu emniyet müdürü görüşmede ayrıca ceza infaz yasaları nedeniyle polis, savcı veya hakimlerin elinden bir şey gelmediğini söyledi.
Yazıda emniyet müdürünün söyledikleri şöyle aktarılıyor: 👇
İstanbul Ümraniye’de önceki gün Şeyda Yılmaz isimli polis memurunun, 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir suç makinesi tarafından vurularak şehit edilmesi konuyla ilgili büyük tartışma yaratmıştı.
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