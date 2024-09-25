Emniyet Müdürü: "375 Suç Kaydı Olan Adamlar Sokakta, İnfaz Yasamız Böyle"

'TCK’ya göre 'uyuşturucu kullanma, satma', 'hırsızlık', 'gasp', 'adam yaralama' suç, cezası da var; polis suçluyu yakalıyor, karakolda ifadesini alıyor, işlediği suçu kaydediyor, suç siciline işliyor, gözaltı yapıyor, daha ötesine geçemiyor, çünkü suçun cezanın uygulanmasına gelince 'elde var sıfır' oluyor.

Yani özetle Yunus Emre Geçti’nin suç makinasına dönüşmesinin sebebi bizim infaz yasamız. Çünkü suç işlemiş ama 'yatarı olmadığını' görünce eli rahatlamış, rahat rahat suç işlemeye başlamış.'