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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan İsrail Türkiye'ye Saldıracak İddiası

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan İsrail Türkiye'ye Saldıracak İddiası

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 12:22

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Twitter hesabından  İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

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Ekonomi ve kur hareketlerine yönelik tahminleriyle zaman zaman sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan yine iddialı bir açıklama geldi. Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Ekonomi ve kur hareketlerine yönelik tahminleriyle zaman zaman sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan yine iddialı bir açıklama geldi. Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bulut'a göre BRICS başvurusu Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı ve bunu da şu ifadelerle savunuyor: "Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir."

Bulut'a göre BRICS başvurusu Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı ve bunu da şu ifadelerle savunuyor: "Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir."

Farklı bir görüş olarak Fatih Altaylı'nın BRICS yorumu 👇

"Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz" diyen Bulut ayrıca İsrail'in hedeflerinden birinin de Türkiye'ye saldırmak olduğunu öne sürdü.

"Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz" diyen Bulut ayrıca İsrail'in hedeflerinden birinin de Türkiye'ye saldırmak olduğunu öne sürdü.

Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" ifadelerini kullandı.

Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i hedef almıştı:👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i hedef almıştı:👇

'İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını işgal etmektedir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.'

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