Türkiye, BRICS'e Üyelik Başvurusu Yaptı: "Zengin Mahallesinden Fakir Mahallesine Taşınıyoruz"
Türkiye, BRICS'e Üyelik Başvurusu Yaptı: "Zengin Mahallesinden Fakir Mahallesine Taşınıyoruz"
Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğu iddiası Rusya tarafından doğrulandı. Gazeteci Fatih Altaylı ise yapılan başvuru için, 'Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınıyoruz' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin Batı'nın kurumlarına karşı alternatif olarak görülen BRICS'e olası üyeliği konusunda Rusya'dan açıklama geldi.
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BRICS dönem başkanı Rusya'da Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS'in Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.
Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’nin BRICS üyeliği için başvuru yapmasına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz ortalama 50 bin doların üzerinde kişi başı geliri olan bir dünyadan, kişi başı ortalama geliri ortalama 10 bin dolar düzeyinde olan bir başka bloka geçiyoruz."
"Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınıyoruz. Üstüne üstlük de bizden alan değil, bize satanların yanına. Bu işten kârlı çıkanın Türkiye olmayacağı kesin. Bundan kazançlı çıkacak olan batı dünyasıdır."
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