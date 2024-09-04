Erdoğan'dan Sisi'ye Havaalanında Samimi Karşılama: İlk Mesaj da Geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar problem yaşadığı Mısır lideri Sisi'yi bugün Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan, Sisi'yi karşılamak için havalimanına gitti. Sisi, 'Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor' ifadelerini kullandı.