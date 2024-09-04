Erdoğan'dan Sisi'ye Havaalanında Samimi Karşılama: İlk Mesaj da Geldi!
Erdoğan'dan Sisi'ye Havaalanında Samimi Karşılama: İlk Mesaj da Geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar problem yaşadığı Mısır lideri Sisi'yi bugün Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan, Sisi'yi karşılamak için havalimanına gitti. Sisi, 'Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor' ifadelerini kullandı.
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret yaptı. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından oldukça önemli.
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Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbeye çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi için birçok defa sert sözler kullanmıştı.
İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları ele alınacak. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.
Burada basına ufak bir açıklama da yapan Sisi, "Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
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