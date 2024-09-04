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Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Ekipler Mezarlıkta: Yeraltı Cihazları da Kullanıldı!

Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Ekipler Mezarlıkta: Yeraltı Cihazları da Kullanıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 13:34

Türkiye 15 gündür “Narin bulundu mu?” sorusuna yanıt arıyor. 8 yaşındaki Narin Güran için bugün mahalledeki mezarlıkta yer altı cihazlarıyla arama çalışmaları yapıldı. 

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Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

Arama çalışmaları kapsamında bugün mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde kapsamlı bir arama yapıldı.

Arama çalışmaları kapsamında bugün mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde kapsamlı bir arama yapıldı.

Arama faaliyetlerinde yer altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

Arama faaliyetlerinde yer altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

Çalışmalara ayrıca helikopterle havadan destek de verildi.

Çalışmalara ayrıca helikopterle havadan destek de verildi.

Soruşturma kapsamında Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklama kararı ile ilgili bazı DNA eşleşmeleri olduğunu ve tedbir amacıyla tutuklama kararının verildiğini söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklama kararı ile ilgili bazı DNA eşleşmeleri olduğunu ve tedbir amacıyla tutuklama kararının verildiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
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