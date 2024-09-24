Önce Gazze Tepkisi Sonra Özür: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gündem Olan 'Af' Tweeti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in anonim bir hesaptan kendisine müfredat tepkisi gösteren bir kişiyle yazışması dikkat çekti. Öğretmen olduğu düşünülen kişinin özür paylaşımını alıntılayan Bakan Tekin, 'Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…' ifadelerini kullandı.