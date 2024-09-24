Önce Gazze Tepkisi Sonra Özür: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gündem Olan 'Af' Tweeti!
Önce Gazze Tepkisi Sonra Özür: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gündem Olan 'Af' Tweeti!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in anonim bir hesaptan kendisine müfredat tepkisi gösteren bir kişiyle yazışması dikkat çekti. Öğretmen olduğu düşünülen kişinin özür paylaşımını alıntılayan Bakan Tekin, 'Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın 'siyasal ve ideolojik' olduğu eleştirileri nedeniyle bir süredir gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada da öğretmen olduğu düşünülen bir kişi ise Twitter'dan Tekin’e yönelik sert bir tepki göstermişti.
'WHY' ismini taşıyan ve daha sonra kapatılan hesaptaki paylaşımda, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar” ifadeleri yer almıştı.
Söz konusu kullanıcı belli bir müddet sonra ise söz konusu ifadeleri nedeniyle bir özür paylaşımı yaptı ve "Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Özür paylaşımı sonrası Bakan Tekin'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Tekin bu paylaşıma cevap vererek "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Tekin'in öğretmen olduğu düşünülen kişiye cevabı ve gelen tepkilerden bazıları 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın