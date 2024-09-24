Suç Örgütü Liderliğinden Hüküm Giyen Kürşat Yılmaz 64 Yaşında Baba Oldu: Bebeğine 'Devlet' Adını Koydu!
Suç Örgütü Liderliğinden Hüküm Giyen Kürşat Yılmaz 64 Yaşında Baba Oldu: Bebeğine 'Devlet' Adını Koydu!
Geçmişte suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Kürşad Yılmaz, bebeğiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 64 yaşında baba olan Yılmaz, bebeğine 'Devlet' ismini verdi.
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“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl hapis cezası alan Kürşat Yılmaz, 2021'de yapılan yeniden yargılama sonrası serbest kalmıştı.
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Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen 64 yaşındaki Kürşat Yılmaz baba da oldu.
Bebeğine 'Devlet' ismini veren Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği anların fotoğraflarını paylaştı.
Instagram hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşan Kürşat Yılmaz, ziyareti 'dua almak' olarak tanımladı ve bebeğiyle Devlet Bahçeli'nin aynı karede olduğu fotoğraftan gurur duyduğunu söyledi.
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