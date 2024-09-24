Suç Örgütü Liderliğinden Hüküm Giyen Kürşat Yılmaz 64 Yaşında Baba Oldu: Bebeğine 'Devlet' Adını Koydu!

Kürşat Yılmaz, fotoğrafa düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

'Evlâdı olmaktan her daim gurur ve onur duyduğum Türk dünyası lideri MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli, şahsımı çok anlamlı bir ziyaretle makamına kabul etti.

Liderim Sayın Bahçeli ile yeni dünyaya gelen evladım 'Devlet İbrahim Kürşad' aynı karede olması benim için büyük mutluluk oldu.

Dualarını aldık. Allah herkesin evladını korusun...'

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