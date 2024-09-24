Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Suç Örgütü Liderliğinden Hüküm Giyen Kürşat Yılmaz 64 Yaşında Baba Oldu: Bebeğine 'Devlet' Adını Koydu!

Suç Örgütü Liderliğinden Hüküm Giyen Kürşat Yılmaz 64 Yaşında Baba Oldu: Bebeğine 'Devlet' Adını Koydu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 17:22

Geçmişte suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Kürşad Yılmaz, bebeğiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 64 yaşında baba olan Yılmaz, bebeğine 'Devlet' ismini verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl hapis cezası alan Kürşat Yılmaz, 2021'de yapılan yeniden yargılama sonrası serbest kalmıştı.

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl hapis cezası alan Kürşat Yılmaz, 2021'de yapılan yeniden yargılama sonrası serbest kalmıştı.

Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen 64 yaşındaki Kürşat Yılmaz baba da oldu.

Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen 64 yaşındaki Kürşat Yılmaz baba da oldu.

Bebeğine 'Devlet' ismini veren Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Bebeğine 'Devlet' ismini veren Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Instagram hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşan Kürşat Yılmaz, ziyareti 'dua almak' olarak tanımladı ve bebeğiyle Devlet Bahçeli'nin aynı karede olduğu fotoğraftan gurur duyduğunu söyledi.

Instagram hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşan Kürşat Yılmaz, ziyareti 'dua almak' olarak tanımladı ve bebeğiyle Devlet Bahçeli'nin aynı karede olduğu fotoğraftan gurur duyduğunu söyledi.

Kürşat Yılmaz, fotoğrafa düştüğü notta şu ifadeleri kullandı: 

'Evlâdı olmaktan her daim gurur ve onur duyduğum Türk dünyası lideri MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli, şahsımı çok anlamlı bir ziyaretle makamına kabul etti. 

Liderim Sayın Bahçeli ile yeni dünyaya gelen evladım 'Devlet İbrahim Kürşad' aynı karede olması benim için büyük mutluluk oldu. 

Dualarını aldık. Allah herkesin evladını korusun...'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyurun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
14
10
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın