Narin Güran'ın Öldürüldüğü Düşünülen Ahırda Kritik Delil: DNA İncelemesi Yapılacak!
Narin Güran'ın Öldürüldüğü Düşünülen Ahırda Kritik Delil: DNA İncelemesi Yapılacak!
Soruşturması devam eden Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası ahırda yapılan aramada 2 sigara izmariti bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Türkiye haftalardır vahşice katledilen Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, yeni ifadesinde daha öncekilerden farklı iddia ortaya attı.
Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü öne sürdü.
Sabah'ın aktardığına göre, Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası Narin Güran'ın öldürüldüğü düşünülen ahırda yapılan aramada ise 2 sigara izmariti bulundu.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.
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