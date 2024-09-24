Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin Güran'ın Öldürüldüğü Düşünülen Ahırda Kritik Delil: DNA İncelemesi Yapılacak!

Narin Güran'ın Öldürüldüğü Düşünülen Ahırda Kritik Delil: DNA İncelemesi Yapılacak!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 13:18

Soruşturması devam eden Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası ahırda yapılan aramada 2 sigara izmariti bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye haftalardır vahşice katledilen Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Türkiye haftalardır vahşice katledilen Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, yeni ifadesinde daha öncekilerden farklı iddia ortaya attı.

Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, yeni ifadesinde daha öncekilerden farklı iddia ortaya attı.

Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü öne sürdü.

Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü öne sürdü.

Sabah'ın aktardığına göre, Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası Narin Güran'ın öldürüldüğü düşünülen ahırda yapılan aramada ise 2 sigara izmariti bulundu.

Sabah'ın aktardığına göre, Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası Narin Güran'ın öldürüldüğü düşünülen ahırda yapılan aramada ise 2 sigara izmariti bulundu.

Söz konusu yer halen Jandarma ekipleri tarafından hala büyük bir titizlikle korunuyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/laykla/galeri/neleroluyor/narin-guran-cinayetinde-son-dakika-gelismesi-sorusturmanin-seyrini-degistirebilir-ahir-ve-evde-bulundu

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Bahtiyar'ın ifadesi doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar olabileceği de belirtiliyor.  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın