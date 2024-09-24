Narin Güran'ın Öldürüldüğü Düşünülen Ahırda Kritik Delil: DNA İncelemesi Yapılacak!

Soruşturması devam eden Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi sonrası ahırda yapılan aramada 2 sigara izmariti bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Kaynak: Sabah Gazetesi