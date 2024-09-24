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Akit Yazarı Karahasanoğlu, 6 Yaşında Evlilik Davasında Verilen Cezaya Şaşırdı: "İçim Acıyor"

Akit Yazarı Karahasanoğlu, 6 Yaşında Evlilik Davasında Verilen Cezaya Şaşırdı: "İçim Acıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 12:23

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 6 yaşında evlilik davasında çıkan 18 ve 36 yıllık iki cezayı beklemediğini söyledi. Karahasanoğlu, cezaların adam öldürmeyle bir tutulduğunu öne sürdü ve duruma tepki gösterdi. 

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Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşında evlilik davasında karar dün açıklanmıştı. Dava; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesi’ne ilişkin skandal için açılmıştı. Gümüşel’e 18 yıl dokuz ay, İstekli’ye 36 yıl hapis cezası verildi.

Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşında evlilik davasında karar dün açıklanmıştı. Dava; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesi’ne ilişkin skandal için açılmıştı. Gümüşel’e 18 yıl dokuz ay, İstekli’ye 36 yıl hapis cezası verildi.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ise kararda çıkan sürelere şaşırmış gözüküyor.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ise kararda çıkan sürelere şaşırmış gözüküyor.

Ali Karahasanoğlu, H.K.G.'nin 15 yaşında evlendirildiğini ve Gümüşel'in kızını "öldürse" alacağı cezanın 24 yıl olduğunu iddia etti.

Ali Karahasanoğlu, H.K.G.'nin 15 yaşında evlendirildiğini ve Gümüşel'in kızını "öldürse" alacağı cezanın 24 yıl olduğunu iddia etti.

Karahasanoğlu'nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle 👇

Karahasanoğlu'nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle 👇

'Yusuf Ziya hocamız, (Allah korusun) kızını öldürmüş olsaydı..

Cezaevinde kalacağı süre 24 yıl idi..

Kızını 15 yaşında evlendirdiği için aldığı ceza ise 18 yıl..

Damadın cezası üzerinden hesaplarsak.. Bunalıma giren kızımızın attığı iftira sonrasında eşine verilen ceza 36 yıl..

Damadın, eşini öldürmüş olsaydı alacağı ceza... 

İçim acıyor.. Daha fazlasını yazamıyorum...'

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