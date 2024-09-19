Narin Güran Cinayeti: "Tanık Koruma Programı Teklif Edildi, Aile Arama Sırasında Yasin Okuyodu"

DW Türkçe'den Felat Bozaslan'a konuşan bir güvenlik görevlisi Narin Güran cinayetinde ailenin en baştan beri her şeyi bildiğini iddia etti. Söz konusu görevli, 'Biz Narin'i ararken onlar öldüğünü biliyordu. Çünkü Narin'in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu' ifadelerini kullandı. Görevli ayrıca köyde gözaltına alınanlara tanık koruma programı teklif edildiğini de ekledi.

Kaynak: DW Türkçe