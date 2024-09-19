Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Annesi Devletten Maddi Yardım Almış!
Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Annesi Devletten Maddi Yardım Almış!
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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla bebek, şu anda yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
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Soruşturmada anne Bakiye Y., 'dini nikahla' birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve komşunun 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki diğer kardeşi ise hemen devlet korumasına alındı.
Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Y. ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birçok biriminden 2019 ile 2020 yılları arasında maddi destek aldığı belirlendi. Annenin ayrıca koruma altına alınan diğer çocuğu için de devletten sosyal yardım aldığı öğrenildi.
Öte yandan Sıla bebeğin annesi Bakiye Y.'nin bir dönem kadın sığınma evine yerleştirildiği ancak buradan da kendi isteği ile ayrıldığı bildirildi.
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Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini söylemişti.
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