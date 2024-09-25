Borsa İstanbul'da İmamoğlu Spekülasyonu: Olan Yine Yatırımcıya Oldu!
Borsa İstanbul'da İmamoğlu Spekülasyonu: Olan Yine Yatırımcıya Oldu!
Günün ilk yarısını değer kazanarak tamamlayan Borsa İstanbul, ikinci yarıda İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan asılsız siyasi yasak haberiyle birlikte sert düştü. Önce Mehmet Şimşek daha sonra Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan yalan haber spekülasyonu sonrası ise kaybeden yine yatırımcılar oldu.
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Borsa İstanbul'da yeşil başlayan gün hızla kırmızıya döndü, yatırımcıların hevesi yine kursağında kaldı. Güne yüzde 0,04 yükselişle 10.033,67 puandan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 10.044,65 puana kadar çıkmıştı.
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Ancak "İmamoğlu'na siyasi yasak davasında kararın bugün açıklanacağı" yönündeki iddialarla birlikte ortalık karıştı.
Haberin ardından değer kaybetmeye başlayan endeks 9.895,96 puana kadar çekildi. 9.891 puanla da gün kapanışı yapıldı.
İmamoğlu'nun avukatı sosyal medyada yaptığı açıklamada ise bugün herhangi bir duruşmanın olmadığını en son 31 Mayıs'ta yapılan duruşmadan 2 Ekim'e erteleme çıktığını yazdı.
İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın paylaşımı 👇
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Geçtiğimiz aylarda ekonominin patronu Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddialar da Borsa İstanbul'da sert düşüşe neden olmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ayrıca Şimşek'in istifa edeceğine dair paylaşımların merkezindeki Demokrat Partili Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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