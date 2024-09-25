Borsa İstanbul'da İmamoğlu Spekülasyonu: Olan Yine Yatırımcıya Oldu!

Günün ilk yarısını değer kazanarak tamamlayan Borsa İstanbul, ikinci yarıda İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan asılsız siyasi yasak haberiyle birlikte sert düştü. Önce Mehmet Şimşek daha sonra Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan yalan haber spekülasyonu sonrası ise kaybeden yine yatırımcılar oldu.