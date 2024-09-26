Tekirdağ'da Kalp Krizi Süsü Verilen Cinayet: Kocası Uykudayken Yasak Aşkını Eve Aldı!
Tekirdağ'da Kalp Krizi Süsü Verilen Cinayet: Kocası Uykudayken Yasak Aşkını Eve Aldı!
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Cinayet, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. İlk başta kalp krizi olarak görülen olayın arkasında ise yasak aşk olduğu belirlendi.
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İddiaya göre, öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer isimli bir adam uykuya dalmasının ardından eşi Z.S, yasak aşkını eve aldı. Kadın ardından U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı uygulamaya geçti.
Yasak aşk U.G., Sezer'i uykusunda bir anda telefon kablosu ile boğarak öldürdü. Daha sonra U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce bekleyen Z.S., gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek 112'yi aradı.
Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer’in boğularak öldüğü ortaya çıktı. Ekipler tarafından sabaha kadar süren sorgulamada Z.S. ve U.G. cinayetin detaylarını itiraf etti.
Şerafettin Sezer’in yakınları ise cinayeti normal ölüm sanarak 11 saat önce sosyal medya hesaplarından taziye mesajları attı. Şerafettin Sezer, dün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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