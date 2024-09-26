Aydın Doğan'dan Bir Büyük Satış Daha: DMC'yi Fransızlara Devretti!
Aydın Doğan'dan Bir Büyük Satış Daha: DMC'yi Fransızlara Devretti!
Eski medya patronu Aydın Doğan, son dönemdeki büyük satışlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın Doğan, Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden DMC'yi 38,2 milyon euroya Fransızlara sattı.
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2018 yılında CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik gibi Türkiye'nin önde gelen gazete ve televizyonlarını elinden çıkaran Aydın Doğan satışlarını sürdürüyor.
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Aydın Doğan bu kez, DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 60 hissesini Fransız Believe International’a sattı.
Türkiye'nin en çok kazanan müzik şirketlerinden biri olan Doğan Music Company için KAP'a yapılan açıklamada; satış bedeli olarak 38 milyon 275 bin 245 euro rakamı yer aldı.
Aydın Doğan, bu yılın temmuz ayında Türkiye'nin önemli dergilerinin bulunduğu Doğan Burda Dergi Grubu'nu da 10 milyon dolar karşılığında elden çıkarmıştı.
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