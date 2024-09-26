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Aydın Doğan'dan Bir Büyük Satış Daha: DMC'yi Fransızlara Devretti!

Aydın Doğan'dan Bir Büyük Satış Daha: DMC'yi Fransızlara Devretti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 11:07

Eski medya patronu Aydın Doğan, son dönemdeki büyük satışlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın Doğan, Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden DMC'yi 38,2 milyon euroya Fransızlara sattı. 

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2018 yılında CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik gibi Türkiye'nin önde gelen gazete ve televizyonlarını elinden çıkaran Aydın Doğan satışlarını sürdürüyor.

2018 yılında CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik gibi Türkiye'nin önde gelen gazete ve televizyonlarını elinden çıkaran Aydın Doğan satışlarını sürdürüyor.

Aydın Doğan bu kez, DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 60 hissesini Fransız Believe International’a sattı.

Aydın Doğan bu kez, DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 60 hissesini Fransız Believe International’a sattı.

Türkiye'nin en çok kazanan müzik şirketlerinden biri olan Doğan Music Company için KAP'a yapılan açıklamada; satış bedeli olarak 38 milyon 275 bin 245 euro rakamı yer aldı.

Türkiye'nin en çok kazanan müzik şirketlerinden biri olan Doğan Music Company için KAP'a yapılan açıklamada; satış bedeli olarak 38 milyon 275 bin 245 euro rakamı yer aldı.

Aydın Doğan, bu yılın temmuz ayında Türkiye'nin önemli dergilerinin bulunduğu Doğan Burda Dergi Grubu'nu da 10 milyon dolar karşılığında elden çıkarmıştı.

Aydın Doğan, bu yılın temmuz ayında Türkiye'nin önemli dergilerinin bulunduğu Doğan Burda Dergi Grubu'nu da 10 milyon dolar karşılığında elden çıkarmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?  Hadi yorumlara bekliyoruz 👇

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