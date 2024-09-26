Amatör Lig’de Ortalık Karıştı: Türk Sanılan Futbolcu Suriyeli Çıktı, Şampiyonluk Gitti

Eşinin dahi Abdurrahman'a takım arkadaşlarının yanında Hüseyin diye seslendiğini belirten Ali Kalkan, 'Bizim bunu anlama şansımız gerçekten yoktu' dedi.

Kulüp yetkilileri şampiyonluklarının alınmasını da büyük bir haksızlık olarak yorumladı.

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