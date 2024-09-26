Amatör Lig’de Ortalık Karıştı: Türk Sanılan Futbolcu Suriyeli Çıktı, Şampiyonluk Gitti
Amatör Lig’de Ortalık Karıştı: Türk Sanılan Futbolcu Suriyeli Çıktı, Şampiyonluk Gitti
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Suriye'de futbol oynayan 30 yaşındaki Abdurrahman Cüneyd, ülkesindeki iç karışıklığın ardından Türkiye'ye sığınan bir isim. Cüneyd'in Türkiye'de futbol oynamak için yaptığı bir oyun ise ortalığı fena karıştırdı.
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Kendisine benzeyen ve Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliği ile lisans çıkaran Cüneyd, 2023 Ocak'ta Karşıyaka Gençlik Spor'da forma giymeye başladı. Suriyeli futbolcu daha sonra 2023 Kasım'da Karkamış Barak Spor Kulübü tarafından transfer edildi.
Burada 18 resmi maça çıkan Cüneyd, sezon boyunca attığı 10 gol ile takımına önemli katkılar sağladı. Takımı Cüneyd'in son maçta attığı 2 golle şampiyon olup Süper Amatör Lig'e yükseldi.
Ancak Ligi 2'nci tamamlayan Gazikent Spor Kulübü'nün şampiyonluk maçı sonrası ihbarı ile Cüneyd'in kulübüne 3 puan silme cezası uygulandı ve şampiyonlukları ellerinden gitti.
Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, söz konusu futbolcunun lisanslı olduğunu ve bunu takip edecek kurumun kendileri olmadığını söyledi.
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