Tutuklu Astrolog Hilal Saraç Erdoğan ve Bahçeli'den Özür Diledi
Tutuklu Astrolog Hilal Saraç Erdoğan ve Bahçeli'den Özür Diledi
Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. 6 Şubat'ta yaptığı bu paylaşımın ardından Saraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hilal Saraç, 8 Şubat tarihinde ise tutuklandı. Hayatının kabusa döndüğünü söyleyen, evlatlarına kavuşmak istediğini belirten Saraç, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilediği bir paylaşım yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den özür diledi.
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"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum"
Saraç, Bahçeli'den bir kez daha özür dilediği bir paylaşım yaptı ve kendisine Allah'tan şifa diledi.
Astrolog Hilal Saraç neden tutuklanmıştı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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