Tutuklu Astrolog Hilal Saraç Erdoğan ve Bahçeli'den Özür Diledi

Astrolog Hilal Saraç 6 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Saraç, paylaşımında “Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence“ demişti.

Paylaşımın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan astrolog, akşam saatlerinde ise tutuklanmıştı.