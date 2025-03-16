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Tutuklu Astrolog Hilal Saraç Erdoğan ve Bahçeli'den Özür Diledi

Tutuklu Astrolog Hilal Saraç Erdoğan ve Bahçeli'den Özür Diledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 13:42

Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. 6 Şubat'ta yaptığı bu paylaşımın ardından Saraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hilal Saraç, 8 Şubat tarihinde ise tutuklandı. Hayatının kabusa döndüğünü söyleyen, evlatlarına kavuşmak istediğini belirten Saraç, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilediği bir paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den özür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den özür diledi.

Ünlü astrolog Hilal Saraç hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan ünlü astrolog, aynı gün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. 

Hilal Saraç,' Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim.' diyerek Erdoğan ve Bahçeli'den özür diledi.

Saraç, paylaşımında ayrıca 'evlatlarıma kavuşmak istiyorum' diyerek devlet büyüklerinin yardımlarını beklediğini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum"

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum"
twitter.com

Saraç, Bahçeli'den bir kez daha özür dilediği bir paylaşım yaptı ve kendisine Allah'tan şifa diledi.

Saraç, Bahçeli'den bir kez daha özür dilediği bir paylaşım yaptı ve kendisine Allah'tan şifa diledi.
twitter.com

Astrolog Hilal Saraç neden tutuklanmıştı?

Astrolog Hilal Saraç neden tutuklanmıştı?

Astrolog Hilal Saraç 6 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Saraç, paylaşımında “Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence“ demişti.

Paylaşımın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan astrolog, akşam saatlerinde ise tutuklanmıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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