Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu'ndan Gümüş Madalya

Boks branşındaki gururlarımızdan Buse Naz Çakıroğlu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkarak bizi gururlandıran Buse Naz, ülkemize bir madalya daha kazandırdı. Buse Naz'ın finaldeki rakibi Kuzey Kore'den Choi Mi Pang oldu. Finalde Buse Naz, Kuzey Koreli rakibine yenildi.