Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu'ndan Gümüş Madalya
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu'ndan Gümüş Madalya
Boks branşındaki gururlarımızdan Buse Naz Çakıroğlu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkarak bizi gururlandıran Buse Naz, ülkemize bir madalya daha kazandırdı. Buse Naz'ın finaldeki rakibi Kuzey Kore'den Choi Mi Pang oldu. Finalde Buse Naz, Kuzey Koreli rakibine yenildi.
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Buse Naz Çakıroğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.
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Bir şampiyonayı daha madalya ile tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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