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Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu'ndan Gümüş Madalya

Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu'ndan Gümüş Madalya

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 20:48

Boks branşındaki gururlarımızdan Buse Naz Çakıroğlu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkarak bizi gururlandıran Buse Naz, ülkemize bir madalya daha kazandırdı. Buse Naz'ın finaldeki rakibi Kuzey Kore'den Choi Mi Pang oldu. Finalde Buse Naz, Kuzey Koreli rakibine yenildi.

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Buse Naz Çakıroğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

Buse Naz Çakıroğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

Kilosunda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşı karşıya geldi. Üç set boyunca rakibine puan vermek zorunda kalan Buse Naz, maçı kaybederek dünya ikinciliği elde etti.

Bir şampiyonayı daha madalya ile tamamladı.

Bir şampiyonayı daha madalya ile tamamladı.

İstanbul'da 2022 yılında düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Buse Naz, 2019'un ardından 2025'te de gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı. 

Buse Naz, olimpiyat arenasında Tokyo 2020 ve Paris 2024'te gümüş madalya alarak adından söz ettirdi. Ayrıca, Avrupa şampiyonalarında 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken, Avrupa Oyunları'nda da 2 altın madalya elde etti. Bu başarılar,

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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