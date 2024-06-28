Burcuna Göre Tahammül Edemediğin Şey Ne?
Burcuna Göre Tahammül Edemediğin Şey Ne?
Her burcun kendine özgü karakteristik özellikleri var. Bu özellikleri onları bazı konularda tahammülsüz yapabiliyor. Senin tahammül edemediğin şey ne?
Haydi öğrenelim!
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1. Burcunu seç!
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Kalabalık!
Düzensizlik!
Parasız kalmak!
Beklemek!
Bir şeye zorlanmak!
Kendilerine inanılmaması!
Yalan!
Kendileriyle inatlaşılması!
Boş konuşulması!
Yapmacıklık!
Cehalet
Yorulmak
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