Burcuna Göre Hangi Alanda Zekisin?
Burcuna Göre Hangi Alanda Zekisin?
Astrolojiye göre burçlar, sadece kişilik özelliklerimizi değil, aynı zamanda zekâ seviyemizi de etkileyebilir! Peki, senin burcuna göre IQ seviyen ne?
Haydi öğrenelim!
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Burcunu seç ve zeki olduğun alanı öğren!
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Liderlik Zekası!
Pratik bir zekan var!
Yaratıcı ve analitik zeka!
Duygusal zeka!
Yaratıcı ve karizmatik zeka!
Analitik ve detaycı zeka!
Sosyal ve mantıklı zeka!
Stratejik zeka!
Felsefi ve keşifçi zeka!
Disiplinli ve mantıklı zeka!
Yenilikçi ve bilimsel zeka!
Sezgisel ve yaratıcı zeka!
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