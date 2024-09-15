Yemek Seçimlerine Göre Ne Kadar Geleneksel Birisin?
Yemek Seçimlerine Göre Ne Kadar Geleneksel Birisin?
Yemek zevkleri, kültürel geçmişimizi ve yaşam tarzımızı yansıtan önemli bir unsurdur. Geleneksel yemeklere mi daha düşkünsün, yoksa yeniliklere açık mısın? Hazırladığımız bu testte vereceğin yemek tercihleriyle, ne kadar geleneksel olduğunu öğreneceksin.
Haydi, lezzetli bir yolculuğa çıkalım!
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1. Kahvaltıda ne tercih edersin?
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2. Öğlen yemeğinde ne yemeyi seversin?
3. Akşam yemeğinde hangisi sana cazip geliyor?
4. Tatlı tercihin nedir?
5. Arkadaşlarınla bir şeyler içme vakti!
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6. Sokak lezzetlerinden hangisini seçersin?
7. Çorba tercihin ne olur?
8. Atıştırmalık olarak ne tercih edersin?
Tam bir gelenekselcisiniz!
Gelenek ve yenilik arasında dengedesiniz!
Modern lezzetlerin peşindesiniz!
Dünya lezzetlerinin peşindesiniz!
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