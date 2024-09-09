Karakterine Göre Hangi Makarnasın?
Karakterine Göre Hangi Makarnasın?
Makarnalar sadece lezzetli yemekler değil, aynı zamanda farklı karakterleri de temsil edebilirler! Her makarna türü, farklı bir kişilik özelliğine sahip. Peki sen hangi makarna türüsün? Bu test ile karakterine en uygun makarna türünü keşfet!
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1. Bir arkadaşınla dışarıda yemek yerken ne tür bir yemeği tercih edersin?
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2. Bir hafta sonu planı yaparken ilk tercihin nedir?
3. En sevdiğin tatlı hangisidir?
4. Yeni bir yerde tatil yaparken ilk ne yaparsın?
5. Hangi tür filmleri izlemekten hoşlanırsın?
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6. Hangi tür müzik seni daha çok yansıtır?
7. Arkadaş çevrende genellikle nasıl bir rol oynarsın?
8. Bir iş projesinde hangi görev sana daha uygun olur?
9. Birine hediye alırken neye dikkat edersin?
10. Bir spor dalı seçecek olsan hangisini seçersin?
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Spaghetti!
Fettuccine!
Penne!
Fusilli!
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