Senin İçin Hayat Ne Demek?
Senin İçin Hayat Ne Demek?
Hayat, herkes için farklı anlamlar taşıyan bir yolculuktur. Peki, senin için hayat ne anlama geliyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Bir günü nasıl geçirirsin?
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2. Hayatındaki en büyük motivasyon nedir?
3. Bir sorunu nasıl çözersin?
4. Hayattaki en büyük korkun nedir?
5. Mutluluğu nasıl tanımlarsın?
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6. Bir tatil planlarken neyi göz önünde bulundurursun?
7. Hayatında en çok değer verdiğin şey nedir?
8. Zorluklarla karşılaştığında ne yaparsın?
9. Hayatında neyi değiştirmek isterdin?
10. Hayatın bir film olsaydı, hangi tür olurdu?
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Hayat senin için bir hedefe ulaşma yarışı
Hayat senin için anı yaşamak
Hayat senin için bir keşif yolculuğu
Hayat senin için sevdiklerinle geçirilen değerli zamanlar
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