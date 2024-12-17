Okurken Kendinizi Hikayenin İçerisinde Bulacağınız En İyi 10 Macera Kitabı
Okurken Kendinizi Hikayenin İçerisinde Bulacağınız En İyi 10 Macera Kitabı
Macera dolu bir kitabın sayfalarını çevirdiğinizde, bazen kendinizi olayların tam ortasında bulursunuz. Kah bir köpeğin vahşi doğadaki mücadelesine, kah hafızanızla oynayan bir gerilimin içine sürüklenirsiniz. Bu listedeki kitaplar, farklı zamanlara ve mekanlara yolculuk yaparken sizi büyüleyici hikayeleriyle içine çekecek. Her sayfasında heyecanı doruklarda yaşayacağınız bu eserler, okuma listenize eklemeye değer. İşte, okurken adeta içinde kaybolacağınız 10 muhteşem macera kitabı!
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1. Oliver Twist – Charles Dickens
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2. Yol – Cormac McCarthy
3. Kapiland’ın Kobayları – Miyase Sertbarut
4. Sahte Bellek – Blake Crouch
5. Vahşetin Çağrısı – Jack London
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6. Başlangıç – Dan Brown
7. Güneş İmparatorluğu – J. G. Ballard
8. Muhteşem Gatsby – F. Scott Fitzgerald:
9. Leyleklerin Uçuşu – Jean-Christophe Grangé
10. Dünyanın Uyanışı – Şengül Boybaş
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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