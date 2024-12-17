Okurken Kendinizi Hikayenin İçerisinde Bulacağınız En İyi 10 Macera Kitabı

Cormac McCarthy’nin bu etkileyici eseri, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir baba ve oğlunun hikayesini anlatıyor. Yıkılmış şehirler, solmuş umutlar ve zorlu doğa koşulları arasında ilerleyen bu ikili, okuyucuya hem duygusal hem de gerilim dolu bir macera sunuyor. Sade anlatımı ve derin atmosferiyle “Yol”, insanlık ve hayatta kalma üzerine unutulmaz bir roman.