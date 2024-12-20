Okurken Gerim Gerim Gerileceğiniz En İyi 10 Korku-Gerilim Kitabı
Okurken Gerim Gerim Gerileceğiniz En İyi 10 Korku-Gerilim Kitabı
Kitap okumak sadece sakin bir keyif aktivitesi değil. Bazı kitaplar, okuyucularını dehşet dolu dünyalara sürükler. Korkunun ve gerilimin doruklarına çıkmak istiyorsanız bu liste tam size göre. İşte sizi koltuğunuza çivileyecek en iyi 10 korku-gerilim kitabı! Sizi aşağıya alalım. 👇🏻
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10. Tepedeki Ev – Shirley Jackson
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9. Cthulhu’nun Çağrısı – H. P. Lovecraft
8. Son Av – Jean-Christophe Grangé
7. Krallık – Jo Nesbo
6. Kara Kedi – Edgar Allan Poe
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5. Keskin Şeyler – Gillian Flynn
4. Çırak – Tess Gerritsen
3. Şeytanın İksirleri – E.T.A. Hoffmann
2. Kemik Bahçesi – Tess Gerritsen
1. Mahşer – Stephen King
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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