Sevimli misin Çekici mi?
Sevimli misin Çekici mi?
Sen ne kadar sevimli ne kadar çekicisin merak ediyor musun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanları hangi özelliğinle etkiliyorsun?
4. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?
5. Çoğunlukla gergin misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Haftasonları genelde hangisini tercih edersin?
7. Senin giyim tarzın genelde nasıldır?
8. Girdiğin ortamlarda dikkat çeker misin?
9. Karşı cinste seni en çok ne etkiler?
10. Dış görünüşünü puanla bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sevimlisin!
Sen çekicisin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın