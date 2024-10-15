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Sevimli misin Çekici mi?

Sevimli misin Çekici mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 14:01

Sen ne kadar sevimli ne kadar çekicisin merak ediyor musun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İnsanları hangi özelliğinle etkiliyorsun?

4. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?

5. Çoğunlukla gergin misin?

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6. Haftasonları genelde hangisini tercih edersin?

7. Senin giyim tarzın genelde nasıldır?

8. Girdiğin ortamlarda dikkat çeker misin?

9. Karşı cinste seni en çok ne etkiler?

10. Dış görünüşünü puanla bakalım!

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Sen sevimlisin!

Seninle ilgili ilk göze çarpan detay, o çarpıcı sevimlilik. Bu özgün ve tatlı kişiliğin, adeta bir pamuk şeker gibi hafif ve tatlı, herkesin dikkatini çekiyor ve kalpleri fethediyor. Enerjin, bir yıldızın parlaklığını aratmayacak şekilde etrafına ışık saçıyor ve bu ışıkla çevrendeki herkesi aydınlatıyorsun. Her hareketin, her duruşun, sanki bir tatlılık okyanusunda yüzüyormuşçasına dolu dolu ve enerjik. İnsanlar, bu tatlı ve sevimli haline adeta aşık oluyorlar. Seninle geçirdikleri her an, onlar için bir neşe ve mutluluk kaynağı oluyor. Enerjin, çevrendeki herkesi adeta bir manyetik alan gibi kendine çekiyor. İşte bu yüzden, seninle olan herkes kendini şanslı hissediyor. Seninle geçirdikleri anlar, onlar için unutulmaz birer anı oluyor. Seninle birlikte geçirilen zaman, adeta bir tatil gibi. Herkes, seninle geçirdiği her anın tadını çıkarıyor ve bu anları ölümsüzleştirmek istiyor. Seninle geçirilen her an, bir hikayeye dönüşüyor ve bu hikayeler, herkesin kalbinde özel bir yer buluyor. Seninle olan herkes, bu tatlı ve sevimli haliyle seni unutamıyor ve seninle geçirdikleri anları özlemle anıyorlar.

Sen çekicisin!

Senin çekiciliğin adeta büyülü bir cazibenin ta kendisi. Bir bakışın bile yeterli oluyor insanları kendine hayran bırakmak için. Gözlerinden fışkıran o ışıltı, karşındakini adeta büyülüyor ve senin etrafında pervane olmalarına neden oluyor. Her hareketin, her adımın, her jestin ve mimiklerin bile bir o kadar çekici ve etkileyici.  Tebessümün bile başlı başına bir çekicilik unsuru. Dudaklarının kenarında beliren o tatlı tebessüm, karşındakinin kalbini çalan bir hırsız gibi. Sana baktıkça bakası geliyor insanların, tebessümünün sıcaklığına kapılıp gidiyorlar. Ve sen, öylece dururken bile etkileyicisin. Hiçbir şey yapmasan bile, sadece duruşun bile çekici. Kendine özgü duruşun, karizmatik hali ve doğal çekiciliğinle adeta bir çekim merkezi oluyorsun. Herkes seni izlerken, senin çekiciliğinle büyüleniyorlar. İşte sen böylesin. Çekiciliğinle, etkileyiciliğinle, sıradışı duruşunla... Herkesi kendine hayran bırakan birisin.

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