Hikayelerin Öğrenme Sürecine Etkisi Sizi Şaşırtabilir: Hikayeler Zihnimizde Nasıl Bu Kadar Kalıcı Olabiliyor?
Hikayelerin Öğrenme Sürecine Etkisi Sizi Şaşırtabilir: Hikayeler Zihnimizde Nasıl Bu Kadar Kalıcı Olabiliyor?
Çocukken bize anlatılan masalların çoğu bugün hala aklımızda. Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Neden hikayeler aklımızda bu kadar kalıcı oluyor da yıllar geçse bile onları hatırlamaya devam ediyoruz?
Bu soruya cevap veren harika bir içerik hazırladık. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikayelerin öğrenme konusunda ne kadar etkili olduğunu anlattığımız yazımızı keyifle okumaya başlayın!
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Aslında hikayeler, beynin duygusal bölgelerini harekete geçirerek bilgiyi daha kolay hatırlamamızı sağlıyor. En basit açıklaması bu. Bu konuda yapılan araştırmalar, hikayelerin beynimizde tıpkı görsel ve duyusal deneyimler gibi algılandığını gösteriyor.
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Psikolog Jerome Bruner da insanların hikaye yoluyla verilen bilgiyi 22 kat daha fazla hatırlama eğiliminde olduğunu iddia ediyor.
Çünkü insanlar, hikayeler aracılığıyla bilgiyi kendi hayatlarıyla ilişkilendirebiliyor. Bu da öğrenme sürecini kolaylaştırmakla birlikte bilgiyi daha anlamlı hale getiriyor.
Ayrıca hikayeler, soyut ve karmaşık bilgileri çok daha anlaşılır kılıyor. Özellikle bilimsel konular ve teknik kavramlar, bir hikaye çerçevesinde anlatıldığında herkes tarafından anlaşılabilir seviyeye geliyor.
Örneğin, gelmiş geçmiş en çok beğenilen yapımlardan biri olan Cosmos belgeselini ele alalım. Eğer bu belgeselde, tıpkı bir ansiklopedide olduğu gibi tamamen teknik bilgiler bize verilseydi belgesel pek çok kişi tarafından izlenmez ve bu kadar popüler olmazdı.
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Ancak yapımın arkasındaki başarılı ekip, teknik bilgileri hikaye anlatıcılığı yöntemiyle herkesin keyifle izleyebileceği bir yapıma dönüştürmeyi tercih etti. Bu sayede çok daha geniş bir kitleye erişebilmeleri mümkün hale geldi.
İşte, eğitim dünyasında da hikayenin ne kadar etkili olduğunu fark eden uzmanlar, hikaye anlatıcılığı tekniklerini derslere entegre ederek bilgiyi daha kolay öğrenmemizi sağlıyor.
Çünkü hikayeler bizi derinden etkileyerek bilgiyi hafızamızda çok daha kalıcı hale getiriyor.
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