onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hikayelerin Öğrenme Sürecine Etkisi Sizi Şaşırtabilir: Hikayeler Zihnimizde Nasıl Bu Kadar Kalıcı Olabiliyor?

Hikayelerin Öğrenme Sürecine Etkisi Sizi Şaşırtabilir: Hikayeler Zihnimizde Nasıl Bu Kadar Kalıcı Olabiliyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 11:00

Çocukken bize anlatılan masalların çoğu bugün hala aklımızda. Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Neden hikayeler aklımızda bu kadar kalıcı oluyor da yıllar geçse bile onları hatırlamaya devam ediyoruz?

Bu soruya cevap veren harika bir içerik hazırladık. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikayelerin öğrenme konusunda ne kadar etkili olduğunu anlattığımız yazımızı keyifle okumaya başlayın!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslında hikayeler, beynin duygusal bölgelerini harekete geçirerek bilgiyi daha kolay hatırlamamızı sağlıyor. En basit açıklaması bu. Bu konuda yapılan araştırmalar, hikayelerin beynimizde tıpkı görsel ve duyusal deneyimler gibi algılandığını gösteriyor.

Psikolog Jerome Bruner da insanların hikaye yoluyla verilen bilgiyi 22 kat daha fazla hatırlama eğiliminde olduğunu iddia ediyor.

Psikolog Jerome Bruner da insanların hikaye yoluyla verilen bilgiyi 22 kat daha fazla hatırlama eğiliminde olduğunu iddia ediyor.

Çünkü insanlar, hikayeler aracılığıyla bilgiyi kendi hayatlarıyla ilişkilendirebiliyor. Bu da öğrenme sürecini kolaylaştırmakla birlikte bilgiyi daha anlamlı hale getiriyor.

Çünkü insanlar, hikayeler aracılığıyla bilgiyi kendi hayatlarıyla ilişkilendirebiliyor. Bu da öğrenme sürecini kolaylaştırmakla birlikte bilgiyi daha anlamlı hale getiriyor.

Ayrıca hikayeler, soyut ve karmaşık bilgileri çok daha anlaşılır kılıyor. Özellikle bilimsel konular ve teknik kavramlar, bir hikaye çerçevesinde anlatıldığında herkes tarafından anlaşılabilir seviyeye geliyor.

Ayrıca hikayeler, soyut ve karmaşık bilgileri çok daha anlaşılır kılıyor. Özellikle bilimsel konular ve teknik kavramlar, bir hikaye çerçevesinde anlatıldığında herkes tarafından anlaşılabilir seviyeye geliyor.

Örneğin, gelmiş geçmiş en çok beğenilen yapımlardan biri olan Cosmos belgeselini ele alalım. Eğer bu belgeselde, tıpkı bir ansiklopedide olduğu gibi tamamen teknik bilgiler bize verilseydi belgesel pek çok kişi tarafından izlenmez ve bu kadar popüler olmazdı.

Örneğin, gelmiş geçmiş en çok beğenilen yapımlardan biri olan Cosmos belgeselini ele alalım. Eğer bu belgeselde, tıpkı bir ansiklopedide olduğu gibi tamamen teknik bilgiler bize verilseydi belgesel pek çok kişi tarafından izlenmez ve bu kadar popüler olmazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak yapımın arkasındaki başarılı ekip, teknik bilgileri hikaye anlatıcılığı yöntemiyle herkesin keyifle izleyebileceği bir yapıma dönüştürmeyi tercih etti. Bu sayede çok daha geniş bir kitleye erişebilmeleri mümkün hale geldi.

Ancak yapımın arkasındaki başarılı ekip, teknik bilgileri hikaye anlatıcılığı yöntemiyle herkesin keyifle izleyebileceği bir yapıma dönüştürmeyi tercih etti. Bu sayede çok daha geniş bir kitleye erişebilmeleri mümkün hale geldi.

İşte, eğitim dünyasında da hikayenin ne kadar etkili olduğunu fark eden uzmanlar, hikaye anlatıcılığı tekniklerini derslere entegre ederek bilgiyi daha kolay öğrenmemizi sağlıyor.

İşte, eğitim dünyasında da hikayenin ne kadar etkili olduğunu fark eden uzmanlar, hikaye anlatıcılığı tekniklerini derslere entegre ederek bilgiyi daha kolay öğrenmemizi sağlıyor.

Çünkü hikayeler bizi derinden etkileyerek bilgiyi hafızamızda çok daha kalıcı hale getiriyor.

Çünkü hikayeler bizi derinden etkileyerek bilgiyi hafızamızda çok daha kalıcı hale getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın