İngiltere'de Yapılan Araştırmanın Sonucu Şaşırttı: Yüksek Gelirli İnsanlar Daha Az Uyuyor!

Keşke zengin olsam da bütün gün uyusam diye mi bekliyorsunuz? O halde sizi, bu düşüncenizi sorgulatacak bir anketle tanıştıralım. İngiltere'de yapılan bir araştırma, zenginlerin düşük gelirli insanlardan daha az uyuduğunu ortaya koydu.

Sonuçları oldukça şaşırtıcı olan bu araştırmada, yüksek gelirli insanların tercih ettiği yatış pozisyonundan ortalama uyku sürelerine kadar birçok önemli veri var. Şimdi gelin, araştırmanın detaylarına birlikte bakalım!

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