İngiltere'de Yapılan Araştırmanın Sonucu Şaşırttı: Yüksek Gelirli İnsanlar Daha Az Uyuyor!
İngiltere'de Yapılan Araştırmanın Sonucu Şaşırttı: Yüksek Gelirli İnsanlar Daha Az Uyuyor!
Keşke zengin olsam da bütün gün uyusam diye mi bekliyorsunuz? O halde sizi, bu düşüncenizi sorgulatacak bir anketle tanıştıralım. İngiltere'de yapılan bir araştırma, zenginlerin düşük gelirli insanlardan daha az uyuduğunu ortaya koydu.
Sonuçları oldukça şaşırtıcı olan bu araştırmada, yüksek gelirli insanların tercih ettiği yatış pozisyonundan ortalama uyku sürelerine kadar birçok önemli veri var. Şimdi gelin, araştırmanın detaylarına birlikte bakalım!
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İngiltere’de yapılan bir anket, zenginlerin ortalama sabah 06.42 gibi uyandıklarını, düşük gelirlilerin ise sabah 07.06 sularında uyandıklarını öne sürdü. Yine aynı araştırma, zenginlerin üçte birinin yüzüstü yattığını gösteriyor.
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Ayrıca en çok gelire sahip kişilerin neredeyse üçte birinin '‘serbest düşüş'' pozisyonunda uyuduğu belirtiliyor. ''Serbest düşüş pozisyonu da ne?'' diye merak ediyorsanız, bu pozisyonda da yüz üstü uyuyorsunuz ancak başınız bir tarafa dönük ve kollarınız yastığa sarılı oluyor. Tıpkı aşağıdaki görselde olduğu gibi👇
Araştırmaya göre cenin pozisyonu, en popüler uyuma pozisyonu olarak öne çıkıyor. Bu şekilde uyuyan kişilerin yüzde 29’u daha rahat hissettiği için böyle uyumayı tercih ediyor.
Son olarak ankette patronların, düşük gelirli insanlardan ortalama 22 dakika daha az uyuduğu söyleniyor. İşverenlerin ortalama uyku süresi ise 6 saat 58 dakika olarak ifade ediliyor.
Peki, siz hangi pozisyonda uyumayı tercih ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın👇
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beden zihin yorulmayınca uykuda aramaz insan. Hatta aralarda sekreterine 1saat rahatsız etmeyin der odasındaki kanepede şekerleme yapar.