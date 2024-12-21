Kokina Çiçeğinin Anlamı ve Hikayesi: Yeni Yıl Yaklaşırken Kokina Efsanesini Yeniden Hatırlayalım!

Yılbaşını sevenlerin sabırsızlıkla beklediği o dönem geldi. Yılın sonuna yaklaştığımız bugünlerde hem sokaklarda hem de vitrinlerde yılbaşına dair izler bulmak mümkün. Yılbaşının en büyük simgelerinden bir tanesi de elbette kokina çiçeği.

Her yerde gördüğümüz minik kırmızı buketler aslında bizler için çok önemli. Neden mi? Çünkü kokina çiçeklerinin hepimizin ilgisini çekecek enteresan bir hikayesi ve inanışı var. Gelin, şimdi hep birlikte kokina çiçeğinin hikayesi neymiş ona bakalım👇