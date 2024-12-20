Almanya'daki Otobanlarda Hız Sınırı Olmadığını Biliyor muydunuz? Peki Neden Yok?
Almanya'daki Otobanlarda Hız Sınırı Olmadığını Biliyor muydunuz? Peki Neden Yok?
Almanya ilginç kurallarıyla bilinen ve kültürüyle özellikle Türkiye'den gelenler için biraz zorlayıcı bir ülke. Ülkede Türkiye'de ''Burada uygulanması imkansız'' diyebileceğiniz bazı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalardan biri de otobanlarda hız sınırının olmaması. Sürücülere belli bir sınırı aşmamaları yönünde tavsiyeler veriliyor ancak genel olarak sürücülerin insiyatiflerine bırakılıyor. Gelin bunun nedenini anlatalım.
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Almanya'da otobanlarda hız sınırının olmaması hız tutkunlarının iştahını kabartıyor. Peki ama bu uygulama nasıl mümkün olabiliyor?
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Almanya’da otobanların büyük bir kısmında hız sınırı bulunmuyor ve sürücüler diledikleri hızda seyahat edebiliyor. Ancak bu serbestlik sanıldığı gibi kaotik bir durum yaratmıyor. Aksine yolların kalitesi, şeritlerin genişliği ve sürekli denetim güvenliğin temelini oluşturuyor.
Hız sınırı olmayan bölgelerde bile Alman hükümeti 130 km/s hız tavsiyesinde bulunuyor. Bu öneri sürücüler için yazılı olmayan bir kural gibi işliyor.
Otobanların güvenli olmasının bir diğer nedeni yolların düzenli olarak bakımdan geçirilmesi. Çukurlu şeritler, tırların düşürdüğü yükler ya da sollama sırasında kaplumbağa yarışına giren araçlar Alman yollarında neredeyse hiç görülmüyor.
Ayrıca yollar (7,5 tonun üstündeki tüm kamyonlar hariç) ücretsiz. Trafik sıkışıklığı ise çoğu zaman sürücülere hız sınırı varmış gibi hissettiriyor.
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Peki bu uygulama Türkiye'de mümkün mü? Ülkemizde bu sistemin uygulanabilirliği tartışmalı görünüyor. Çünkü var olan trafik kurallarının dahi sıkça ihlal edildiği bir sistemde hız sınırlarının kalkması büyük kazalara davetiye çıkarabilir.
Otobanlarının toplam uzunluğu 13 bin kilometreyi aşan Almanya’da yüksek kaliteli yollar ve disiplinli bir trafik kültürü bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'de bu tür bir uygulama mümkün görünmüyor diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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