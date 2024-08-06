Belediye Otobüslerindeki Bu Mindere Benzer Şeyler Aslında Ne İşe Yarıyor?

Milyonlarca kişinin her gün işe gidip gelirken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesnenin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Aslında gerçek amacı tabiki de bunlar değil.

Gelin anlatıyoruz!