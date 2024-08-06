Belediye Otobüslerindeki Bu Mindere Benzer Şeyler Aslında Ne İşe Yarıyor?
Belediye Otobüslerindeki Bu Mindere Benzer Şeyler Aslında Ne İşe Yarıyor?
Milyonlarca kişinin her gün işe gidip gelirken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesnenin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Aslında gerçek amacı tabiki de bunlar değil.
Gelin anlatıyoruz!
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Türkiye'deki toplu taşıma araçlarında, özellikle otobüslerde sıkça rastladığımız o garip minder benzeri nesneler, aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.
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Bu nesnelerin çoğu yolcular tarafından işlevselliği bilinmediği için farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Ancak halen bilmeyenler için gerçek amacını söyleyelim; tekerlekli sandalyedeki bireylerin güvenliğini sağlamak.
Bu özel tasarımlı düzenekler, tekerlekli sandalyeli yolcuların otobüs içinde sabit kalmasını sağlıyor.
Yani bu yapı, temelde tekerlekli sandalyeye sahip bireylerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini mümkün kılmak amacıyla tasarlandı.
Engelli yolcular, emniyet kemeri ile tekerlekli sandalyelerini bu alana sabitleyip huzurla yolculuk yapabiliyor.
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Belediye otobüslerinde ayrıca hem engelli bireyler için hem de bebek arabası ile yolculuk yapanlar için platformlar da bulunuyor. Bu platformlar ile rahatlıkla otobüse binmek mümkün hale geliyor.
Birçok kişinin fark etmediği diğer bir detay ise duracak düğmelerindeki Braille alfabesi. Burada da görme engelliler düşünülmüş ve güvenle yolculuk yapmaları sağlanmış.
Peki bunların dışında siz engelli bireyler için otobüslerde başka hangi kolaylıkların sağlanmasını isterdiniz?
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