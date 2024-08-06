Arkadaş Ortamında Satacağınız Bilgi: Bazı Arabaların Arka Camları Neden Yarım Açılıyor?
Arkadaş Ortamında Satacağınız Bilgi: Bazı Arabaların Arka Camları Neden Yarım Açılıyor?
Özellikle küçüklüğümüzde arabayla bir yere gidileceği zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu. Çünkü camı açmak istediğimizde tam açılmadığı için sinir olurduk. Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da, hala birçok arabada camlar tam açılmıyor. Peki bunun nedeni ne? Sizler için araştırdık.
Buyrun anlatıyoruz!
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Otomobille seyahat etmek güzel olsa da, eğer arka koltukta oturuyorsanız ve camınız yarım açılıyorsa bu sinirinizi bozabilir. Peki bu camlar neden yarım açılıyor hiç düşündünüz mü?
Bunun nedeni aslında çok basit. Kimileri, yarım açılmasının daha güvenli olduğu için bu camların böyle üretildiğini düşünebilir.
Çocukların ya da evcil hayvanların camdan sarkmaması için böyle üretildiği ilk akla gelen fikirlerden biri olsa da, baktığınız zaman bu camların aksine bazı araçların arka camları ise tam açılıyor. Bu nedenle bu tez çürümüş oluyor.
Arka tekerlekler, öndekilere kıyasla kapıya daha yakın bir konumda yerleştirildiğinden, arka kapılarda alt kısma doğru kavis fazladır.
Bu kavisli tasarım nedeniyle de cam aşağı doğru inemiyor. Yani zorlasanız da, takıldığını düşünseniz de aslında bu camların açılma kapasitesi bu kadar.
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''Ama benim otomobilimin kapısında kavis olmasına rağmen camım tam açılıyor'' diyorsanız onun da yanıtı var. Bu kez de kelebek camlar devreye giriyor.
Arka tekerlek davlumbazının üzerine konumlandırılan kelebek camları kavisin büyük bir kısmını kapatır. Böylelikle de bu alan düz kalarak camın tamamen açılmasına olanak tanır.
Görselde de görebileceğiniz gibi kelebek camın büyüklüğü ile cam tamamen açılabiliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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