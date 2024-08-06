Arkadaş Ortamında Satacağınız Bilgi: Bazı Arabaların Arka Camları Neden Yarım Açılıyor?

Özellikle küçüklüğümüzde arabayla bir yere gidileceği zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu. Çünkü camı açmak istediğimizde tam açılmadığı için sinir olurduk. Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da, hala birçok arabada camlar tam açılmıyor. Peki bunun nedeni ne? Sizler için araştırdık.

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