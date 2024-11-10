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Almanya'da Radarın Gizlendiği Yeri Görünce Şaşkına Dönen Gurbetçi Verdiği Tepkiyle Güldürdü

Almanya'da Radarın Gizlendiği Yeri Görünce Şaşkına Dönen Gurbetçi Verdiği Tepkiyle Güldürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 14:36

Almanya'daki trafik uygulamaları özellikle Türkiye'den giden gurbetçiler için sıkça gündem oluyor. Bu kez kayaya gizlenmiş bir radar nedeniyle ceza yiyen bir gurbetçi sosyal medyada gündem oldu. ''Kayayı görüyorsunuz değil mi?' diyerek şaşkınlığını dile getiren sürücü radarın gizlendiği yeri görünce gözlerine inanamadı. Verdiği tepki de izleyenleri güldürdü.

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Evine trafik cezası gelince radara yakalandığı yere gidip video çeken vatandaş, ''Bak kayayı görüyorsunuz değil mi? Zalimler ne yapmışlar yemin ediyorum şeytan işi!" ifadelerini kullandı.

Evine trafik cezası gelince radara yakalandığı yere gidip video çeken vatandaş, ''Bak kayayı görüyorsunuz değil mi? Zalimler ne yapmışlar yemin ediyorum şeytan işi!" ifadelerini kullandı.

Kayaya gizlenmiş olan radara dikkat çeken vatandaş durum karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek "Geçen gün sırtımı dayadım ayakkabımın ipini bağladım, güvenmeyeceksin, abi sırtını duvara bile dayanamayacaksın! Böyle bir şey var mı ya?" diyerek isyan etti.

Kayaya gizlenmiş olan radara dikkat çeken vatandaş durum karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek "Geçen gün sırtımı dayadım ayakkabımın ipini bağladım, güvenmeyeceksin, abi sırtını duvara bile dayanamayacaksın! Böyle bir şey var mı ya?" diyerek isyan etti.

İşte o anlar:

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