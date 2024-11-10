Almanya'da Radarın Gizlendiği Yeri Görünce Şaşkına Dönen Gurbetçi Verdiği Tepkiyle Güldürdü

Almanya'daki trafik uygulamaları özellikle Türkiye'den giden gurbetçiler için sıkça gündem oluyor. Bu kez kayaya gizlenmiş bir radar nedeniyle ceza yiyen bir gurbetçi sosyal medyada gündem oldu. ''Kayayı görüyorsunuz değil mi?' diyerek şaşkınlığını dile getiren sürücü radarın gizlendiği yeri görünce gözlerine inanamadı. Verdiği tepki de izleyenleri güldürdü.